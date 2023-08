I tagli capelli ringiovanenti possono essere scelti da molte donne nel prossimo autunno 2023. Inoltre si può realizzare una nuova tonalità, il Ciannamon cookie butter scelto anche da Hailey Bieber. Entrambe le proposte sono perfette per le donne di tutte le età. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire le ultime novità della prossima stagione.

I consigli imperdibili

I tagli capelli ringiovanenti sono sempre molto richiesti. Questi sono scelti anche dalle celebrità che vogliono dimostrare meno anni. I tagli capelli ringiovanenti sono in grado di esaltare i punti forti del volto e di coprire alcuni difetti.

Quindi si deve valutare la forma del taglio, la lunghezza, il volume, per avere un perfetto equilibrio. Un dettaglio indispensabile per mettere in risalto lo sguardo è la frangia. In questo caso si può optare per quella laterale, pari, sfilata o lunga. La frangia può rendere più luminoso il viso o può nascondere le piccole rughe. Può anche essere aggiunta a ogni tipo di hairstyle, ma sempre senza stravolgerlo. Si può iniziare da ciuffi lunghi e poi un po' alla volta possono essere accorciati.

Gli hairstyle più di tendenza

Un taglio capelli antiage è il caschetto da scegliere in varie lunghezze. Sulla chioma si può realizzare uno styling liscio con la riga laterale. Si può optare per il lob, per definire il volto nel migliore dei modi.

L'importante è scegliere una forma che non sia né spigolosa o rigida. Va ricordato che il risultato finale deve essere abbastanza tridimensionale. Invece per ricordare gli anni '70 sono ideali lo shag o il mullet. Si possono scegliere delle forme molto più morbide come il butterfly cut o il wolf. Inoltre non possono mancare i capelli lunghi da potare mossi o lisci.

Per impreziosire quest'ultimi si può creare l'irresistibile effetto wet. In ogni taglio si possono aggiungere delle scalature più o meno marcate e tutto questo in base al risultato finale che si vuole ottenere.

Nuove tonalità

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può optare anche per una nuova tonalità. Nella stagione autunnale si può scegliere il Ciannamon cookie butter sfoggiato anche da Hailey Bieber.

La modella lo ha abbinato al suo bob ondulato. Sulla parte frontale della chioma sono presenti delle schiariture delicate. Per un risultato finale ricco e tridimensionale. Il castano cannella illumina il viso e regala più corpo all'intero hairstyle. La nuance può essere realizzata anche su un pixie cut o dei capelli lunghi. Quindi il Cinnamon cookie butter è proprio la tonalità giusta da scegliere nei prossimi mesi. Per avere una nuance come appena fatta è consigliato utilizzare regolarmente una maschera nutriente e colorata. Adesso resta solamente il tempo di scegliere e sfoggiare la proposta preferita.