Il taglio corto sarà il protagonista dell'imminente primavera 2020. I vari hairstyle avranno delle linee molto irregolari; inoltre quest'ultime saranno in grado di regalare un look molto sbarazzino. Le varie proposte sono ideate dai parrucchieri più famosi.

Moda, il taglio corto

Sul taglio corto creato da Framesi sono presenti molte sfilature. Per quanto riguarda lo styling sono state realizzate delle schiariture molto intense, perfette per illuminare la chioma.

Invece Matrix ha ideato una capigliatura corta: quest'ultima è ben modellata attorno al capo per avere una linea morbida.

L'hairstyle in questione è stato abbinato al colore nero con dei riflessi blu.

Compagnia della Bellezza ha optato per delle schiariture a contrasto: queste sono realizzate sulle ciocche della fronte per ottenere un risultato multidimensionale.

Invece Wella collezione James ha realizzato una capigliatura cortissima e strutturata che non necessita di essere pettinata. Una chioma molto morbida è stata esaltata da un bel biondo polare: look proposto da Framesi.

Nel frattempo Cotril ha creato un mullet in perfetto stile anni '80.

Mentre Jean Louis David ha optato per una chioma sfilata con una frangia molto lunga e piena: il look in questione ricorda gli anni '90.

Tagliare i capelli a casa

Generalmente molte donne sono sempre impegnate da non avere il tempo di andare dal parrucchiere e magari rimandano l'appuntamento. A volte viene l'idea di accorciare la capigliatura, ma questa viene subito respinta per paura di commettere qualche errore difficile da correggere.

Questo periodo in cui è necessario "stare a casa" è il più indicato per imparare a tagliare la chioma da sole. Grazie a un metodo molto semplice accorciare la chioma sarà sempre molto facile. In questo caso basterà utilizzare un elastico per capelli e una forbice: gli accessori in questione sono presenti in ogni casa. Il taglio ottenuto non sarà come quello del salone, però i capelli saranno in ordine per diversi giorni.

Procedimento

Per realizzare l'hairstyle si dovrà pettinare la capigliatura con una spazzola e portarla tutta in avanti. A questo punto si dovrà prendere l'elastico e creare una coda di cavallo. L'importante sarà mettere bene in ordine tutti i capelli: in questo modo si eviterà che ci siano delle ciocche fuori posto. Va ricordato che ogni minima imprecisione sul taglio si noterà immediatamente.

Occorre quindi prendere le forbici e dare un taglio netto all'altezza preferita: tutto ciò tenendo con una mano la capigliatura e con l'altra le forbici. Successivamente è necessario controllare le eventuali imprecisioni e ripassarle con la forbice.

È meglio fare lo shampoo prima di accorciare la chioma e anche togliere l'elastico prima di procedere con l'asciugatura. A questo punto è possibile applicare come d'abitudine delle creme nutrienti e maschere.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per scegliere un taglio corto, ma anche per imparare a tagliarsi i capelli da sole.