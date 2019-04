MD è un'azienda nata nel 1994 dall'idea del suo fondatore di diffondere nel Sud-Italia la grande distribuzione. Si occupa dunque della vendita di generi vari e dopo l'acquisizione di altri marchi ha esteso la sua attività anche al Nord-Italia. Per gestire tutti i suoi negozi impiega varie tipologie di lavoratori, tra questi spiccano l'addetto vendita, al reparto ortofrutta e il responsabile o store manager. Inoltre, per candidarsi a queste posizioni è possibile utilizzare una pagina dedicata nel suo sito web istituzionale.

Tre figure molto ricercate da MD

Come anticipato, MD continua a ricercare personale da inserire nei suoi punti vendita sul territorio nazionale. Attualmente, infatti, nel suo sito web sono presenti Offerte di lavoro, tutte accomunate dal requisito secondo il quale il candidato deve essere in possesso di esperienza precedente nella grande distribuzione. In particolare sono tre i ruoli spesso richiesti.

Il primo da considerare è quello dell'addetto vendita. Se come esempio si prende la ricerca di tale figura per il negozio di Ferrara, il lavoratore ideale dovrà occuparsi dell'inserimento della merce negli scaffali, delle operazioni di cassa e di aiutare il cliente nell'acquisto.

Per questo motivo, oltre al requisito menzionato sopra, l'impresa richiede il possesso di un diploma, di un automezzo proprio e la disponibilità a lavorare anche nelle festività.

L'altra offerta lavorativa che compare di frequente è l'addetto ortofrutta. Ad esempio, per il punto vendita di Moglia, in provincia di Mantova, si cercano persone che, oltre alle operazioni di cui si è parlato per il ruolo precedente, sappiano gestire lo specifico reparto di frutta e verdura secondo le direttive del proprio supervisore.

Di conseguenza sarà necessario che il selezionato abbia avuto già una certa esperienza in questo settore e quindi sia in possesso di un'ottima conoscenza dei prodotti in questione.

L'ultima posizione di cui parlare è quella del responsabile. Nel caso della provincia di Chieti, per esempio, si cerca un futuro store manager che dovrà gestire la contabilità, il personale e tutte le operazioni tipiche di un negozio, con l'aiuto anche di un vice. Si richiede dunque esperienza di almeno 2 anni in incarichi analoghi e viene inoltre puntualizzato che l'azienda non accetta persone senza i requisiti da essa previsti.

La domanda di lavoro in MD

MD offre la possibilità di candidarsi online alle sue posizioni aperte. La prima azione da compiere è digitare "Md lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Apparirà subito il link che conduce alla pagina dedicata alle carriere. Una volta all'interno di questa, bisognerà cliccare il pulsante blu "registrati e scopri le posizioni aperte" presente in fondo. A questo punto, si aprirà una nuova schermata in cui si dovrà cliccare sulla scritta in alto "ricerche in corso" per avere a disposizione l'elenco delle offerte di lavoro.

Basteranno infine un click sulla posizione scelta e uno sul pulsante "candidati" all'interno della descrizione per completare la procedura di invio del curriculum.