Grazie ai concorsi Mibac, entro la fine dell'anno 5.400 persone sia laureate che diplomate potranno essere assunte. Il primo bando di concorso, inizialmente previsto per fine luglio, è stato rimandato al 9 agosto 2019. Esso prevede l'inserimento di 1.052 unità lavorative. Inoltre, ci saranno numerose altre assunzioni entro l'anno, come previsto dal Decreto Concretezza. Quello delle Mibac si configura pertanto come uno tra i bandi pubblici più interessanti ed attesi da chi è alla ricerca di occupazione.

Dopo l'introduzione della Quota 100, che ha contribuito ad aumentare il numero dei dipendenti pubblici in uscita dai pubblici uffici, presso il Ministero sono disponibili numerosi nuovi posti, che verranno occupati da giovani in attesa di entrare nel mondo del lavoro. Per coprire un numero così elevato di nuovi posti, saranno indetti diversi bandi, ognuno finalizzato a reclutare personale specifico.

Il Concorso per 1.052 posti Mibac pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto

La pubblicazione del bando per il concorso Mibac è molto vicina. Esso prevede l'assunzione di 1.052 figure che andranno a a occuparsi delle aree dell'accoglienza e della vigilanza. Si rivolge al personale non dirigenziale. I nuovi assunti avranno diversi compiti, tra i quali accogliere i visitatori, gestire le biglietterie e assicurarsi che il luoghi di lavoro siano sicuri e adeguatamente sorvegliati.

I requisiti per partecipare al concorso saranno poi elencati in maniera dettagliata nel bando di concorso in essere. Dal post pubblicato da Alberto Bonisoli su Facebook, la pubblicazione del bando completo in Gazzetta Ufficiale è prevista il 9 agosto. Tra gli argomenti d'esame dovrebbero esserci storia dell'arte, applicazione delle tecniche di accoglienza del pubblico, sorveglianza dei musei e le normative riguardanti i beni e le attività culturali. Presente come sempre anche test di natura logica.

Bando del Ministero della Funzione Pubblica per 250 funzionari amministrativi

Successivamente, verrà pubblicato il bando integrale del secondo concorso Mibac, riservato esclusivamente a chi è in possesso di laurea. In base al profilo professionale ricercato, la tipologia di laurea richiesta cambierà. In questo caso, come ricorda Bonisoli, i posti liberi saranno 250. Le nuove figure copriranno i ruoli dirigenziali di terza area per il settore funzionario amministrativo.

Si ricorda che questi due bandi non saranno gli unici, in quanto sono state pianificate dal Mibac circa 5.400 assunzioni, volte a colmare l’urgenza di fare fronte alle drammatiche carenze di personale per la mancanza di turnover.