Le sigle sindacali Flit Cgil, Flit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti confermano lo sciopero dei casellanti e dei turnisti previsto per il prossimo 4 e 5 agosto, in simultaneità con il primo esodo per le vacanze estive. Lo sciopero durerà in tutto 12 ore e verrà distribuito in tre diverse fasce orarie:

Prima fascia: dalle 10 alle 14;

dalle 10 alle 14; Seconda fascia: dalle 18 alle 22;

dalle 18 alle 22; Terza fascia: dalle 22 alle 2.

Sciopero casellanti: il pedaggio si paga nelle casse automatiche

In passato lo sciopero dei casellanti permetteva agli automobilisti il passaggio gratis in autostrada, ma non sarà questo il caso.

Infatti, Autostrade per l’italia ha confermato che i caselli non smetteranno di funzionare e si potrà transitare mediante il passaggio nei caselli Telepass o in quelli che prevedono il pagamento nelle casse automatiche. Sarà permesso il transito agli automobilisti che non dispongono di Telepass o carta di credito/debito/prepagate, grazie ai caselli con conta monete automatizzato.

Secondo i Sindacati ci sono da scogliere alcuni nodi normativi

I lavoratori non sottoposti alla 146 (ovvero gli addetti alla sala radio, agli impianti e alla viabilità) si fermano per chiedere a gran voce una svolta per il rinnovo del contratto di settore.

Lo sciopero è stato annunciato nella speranza di velocizzare le trattative, un tira e molla che va avanti da nove lunghi mesi.

I delegati dei sindacati sottolineano che la fase critica della trattativa con le concessionarie autostradali (rappresentate da Anap-Fise e Federreti) è ancora in atto: la fase critica è determinata dal fatto che ci siano ancora dei nodi normativi da sciogliere e le condizione economiche anticipate, che verranno discusse nei prossimi giorni, non sembrerebbero soddisfacenti.

I dettagli sull'adesione degli addetti ai caselli

Allo sciopero aderiranno gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposti alla 146, ovvero tutti quei lavoratori considerati essenziali per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Si ricorda che la contestazione non coinvolgerà il personale delle sale operative e gli addetti del pronto intervento al soccorso stradale.

La giornata è considerata da bollino nero non solo per lo sciopero e le lunghe code, ma anche a causa delle alte temperature previste.

Si consiglia di non anticipare la partenza a sabato, in quanto la scelta potrebbe creare problemi di code ai caselli.

I maggiori disagi son previsti per la mattinata di domenica mattina; si raccomanda prima di mettersi in viaggio di controllare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi messi a disposizione da autostrade.it.