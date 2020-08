Assunzioni in corso nella società in house del Ministero dei Beni e delle attività culturali Ales s.p.a.. Sono state avviate le selezioni per addetti agli uffici amministrativi da inserire nella sede di Roma. Le candidature dovranno essere inoltrare con modalità telematica entro il 30 agosto.

Assunzioni per addetti amministrativi

L'azienda Ales apre periodicamente le assunzioni per personale interessato a lavorare in musei, biblioteche, siti archeologici e altre strutture del comparto culturale presenti in Italia. La società coopera con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e per le assunzioni di personale rende pubblici gli avvisi di selezione attraverso il proprio sito istituzionale.

Secondo le recenti Offerte di lavoro, Ales s.p.a. ha avviato le assunzioni per addetti all'ufficio amministrativo, che si occuperanno della predisposizione della documentazione relativa agli approvvigionamenti, dell'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori e della contabilizzazione dei cespiti. Inoltre, saranno responsabili dei tempi e dei modi di consegna degli acquisti (e della distribuzione di essi) e dell'emissione delle fatture passive e note di credito. Inoltre dovranno effettuare le registrazioni contabili, predisporre la documentazione per l'adempimento degli obblighi fiscali e registrare e protocollare la corrispondenza in entrata e in uscita.

I requisiti

I candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di ragioneria o una laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in discipline economiche, avere un'età non superiore ai 45 anni, un'esperienza minima di due anni nel settore amministrativo e contabile, ottima conoscenza di almeno un software per la contabilità e aver partecipato a progetti con la pubblica amministrazione o con società in house.

Inoltre si richiede una conoscenza sulla normativa fiscale e tributaria. Abilità nelle strumentazioni informatiche e del pacchetto Office, conoscenze in ambito di diritto commerciale, tributario, civile, scienze delle finanze e i principi di contabilità generale. Le risorse saranno inserite nella sede centrale di Roma con iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Candidature con modalità telematiche

Tutti gli interessati alle assunzioni in Ales avranno la possibilità d'inoltrare la candidatura, collegandosi sul sito istituzionale della società, dove saranno disponibili tutte le offerte di lavoro attive. Attraverso il canale telematico, infatti, sarà possibile allegare il proprio curriculum e inviare la candidatura.