Conad, nota azienda leader nel settore della distribuzione alimentare ha recentemente avviato nuove assunzioni per l'inserimento di varie figure professionali. Si tratta della posizione di addetti vendita da inserire nello store di Calcinato (BS) e di magazzinieri che, invece, opereranno nelle filiali di Arzignano e Brendola (VI). Le candidature potranno essere inoltrate con modalità telematiche entro il 30 agosto.

Aperte le assunzioni in Conad

Molti giovani, quindi, avranno la possibilità di avviare un percorso lavorativo in un ambiente solido e in continua crescita e avranno modo di apprendere tutte le tecniche di vendita, grazie a periodi di formazione offerti da Conad.

Difatti, per la mansione di addetti alle vendite non occorre nessuna esperienza pregressa e, i neo assunti potranno partecipare a periodi di formazione, al fine di reperire le conoscenze necessarie per offrire servizi efficienti alla clientela. Per la figura di magazziniere, invece, resta preferibile un'esperienza maturata nello stesso settore anche se, non costituisce un requisito obbligatorio.

Assunzioni per addetti vendita a Calcinato

Per la sede di Calcinato, in provincia di Brescia, l'azienda Conad, acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti, è alla ricerca di addetti vendita che si occuperanno dell'approvvigionamento della merce e del rifornimento della merce negli appositi scaffali.

Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella gestione della cassa e della pulizia dei locali, oltre all'assistenza pre e post vendita ai clienti.

Per partecipare alle selezioni per addetti vendita non è richiesto nessun requisito particolare ma i candidati dovranno avere ottime doti comunicative e di relazione, capacità al multi tasking e attitudine al lavoro in team.

Posti per magazzinieri, i requisiti

Sono aperte le assunzioni anche per risorse da inserire negli store di Arzignano e Brendola (VI). In particolare, si ricercano magazzinieri con preferibile esperienza nel settore della logistica. Le risorse si occuperanno della gestione del magazzino, dell'approvvigionamento della merce e del rifornimento del punto vendita, seguendo le direttive del responsabile di negozio.

Inoltre, saranno responsabili anche della gestione degli ordini e della verifica della merce in entrata nel magazzino.

Candidature con modalità telematiche

Gli interessati alle assunzioni in Conad avranno tempo fino al 30 agosto per inoltrare la propria candidatura, che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito dell'azienda. I candidati, infatti, dovranno accedere alla sezione "Posizioni aperte", dove saranno disponibili tutte le Offerte di lavoro attive e, dopo aver compilato il form per la candidatura dovranno procedere con l'invio, allegando il curriculum vitae.