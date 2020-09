Nuove opportunità di lavoro per molti giovani in cerca di un'occupazione. Conad, infatti, ha recentemente avviato le assunzioni per addetti al reparto pescheria, salumeria e gastronomia da inserire nei vari punti vendita del nord Italia. Si tratta di un'opportunità concreta di lavoro che viene concessa a tutti visto che, non viene richiesta nessuna esperienza pregressa né alcun titolo di studio specifico.

Conad avvia nuove assunzioni, non è richiesto il diploma

Per l'ampliamento del proprio organico, l'azienda Conad, acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti ha avviato nuove assunzioni che riguardano i punti vendita presenti soprattutto nel Nord Italia.

In particolare, vengono ricercate figure da inserire nei reparti di pescheria, salumeria e gastronomia che lavoreranno negli store di Reggio Emilia e Travagliato, in provincia di Brescia, oltre alle assunzioni per addetti vendita per il punto vendita di Vigevano (Pavia).

Si ricercano addetti al reparto pescheria

Gli addetti al reparto pescheria si occuperanno della pulitura e dell'esposizione del pesce, oltre a garantire un servizio di vendita efficiente alla clientela. Per candidarsi alla posizione, non vengono richiesti requisiti particolari. Non è necessario, infatti, nessun titolo di studio specifico né un'esperienza pregressa ma i candidati ideali dovranno avere ottime capacità di nell'allestimento dei banchi, conoscenza della materia prima e disponibilità al lavoro su turni.

Posizioni aperte per addetti reparti gastronomia, i requisiti

Gli addetti al reparto gastronomia, invece, opereranno per la sede di Travagliato (BS) e si occuperanno delle attività di organizzazione del banco salumeria/gastronomia, dell'esposizione dei prodotti e della pulitura del reparto. In questo caso viene richiesta una breve esperienza come aiuto cuoco, conoscenza della materia prima, disponibilità al contratto di lavoro part-time e al lavoro su turni e nei giorni festivi.

Per la filiale di Vigevano, inoltre, si ricercano addetti alle vendite che opereranno per i reparti di ortofrutta, macelleria, salumeria, pescheria, salumeria, gastronomia e casse. Saranno responsabili dell'accoglienza alla clientela, della sistemazione della merce, della preparazione degli articoli in promozione e delle operazioni di incasso.

I candidati ideali dovranno avere una breve esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata, ottime capacità di relazione, doti organizzative e propensione al lavoro di gruppo.

Candidature esclusivamente online

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente online e i candidati interessati potranno visualizzare le Offerte di lavoro sul portale Conad, dove avranno la possibilità di allegare il proprio curriculum vitae ed inoltrare la candidatura. L'ufficio delle risorse umane, invece, si occuperà delle selezioni.