L'azienda Sicuritalia operante nel settore della sicurezza ha avviato nuove assunzioni per vari profili professionali. Si tratta di addetti alla vigilanza non armata che opereranno nelle sedi di Rho (Milano) e Sona (Verona) e guardia giurate che, invece, svolgeranno le proprie mansioni nelle filiali di Monteleone (Pavia) e Milano.

Per il profilo professionale di addetto alla vigilanza non armata, le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato. Cosa assai diversa, invece, per quanto riguarda la posizione di guardie giurate, i quali saranno inseriti con contratto stagionale per il periodo invernale.

L'azienda Sicuritalia, opera da anni nel settore della sicurezza e garantisce ai propri clienti un servizio di qualità. Periodicamente, apre nuove assunzioni di personale ed in particolare mira al potenziamento del proprio organico da inserire in varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale.

Nuove assunzioni per addetti vigilanza non armata

Attualmente, infatti, è alla ricerca di addetti alla vigilanza non armata che saranno destinati alle filiali di Rho (Milano) e Sona, in provincia di Verona. Le risorse si occuperanno di gestire la sicurezza all'interno degli esercizi commerciali, oltre ad espletare i servizi di portineria e a controllare gli ingressi e le telecamera di videosorveglianza.

Per la mansione non viene richiesto un diploma di maturità bensì una breve esperienza maturata nel settore della sicurezza, una disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi, ottima conoscenza della lingua inglese e della strumentazione informatica. Gli addetti alla vigilanza non armata dovranno essere in possesso anche della patente B e automuniti.

L'azienda offre contratto a tempo determinato.

Posizioni aperte per guardie giurate, i requisiti

Per le filiali di Monteleone (Pavia) e Milano, invece, si ricercano guardie giurate che saranno responsabili delle attività di piantonamento per il presidio di luoghi pubblici e privati. In questo caso vengono richiesti: un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ottime capacità nell'uso della strumentazione informatica, possesso dei titoli in corso di validità per espletare la mansione di guardia giurata, essere cittadini dell'Unione Europea, possesso della patente B e buon uso della lingua inglese.

Si richiede anche la disponibilità a lavorare su turni, dal lunedì alla domenica.

Inoltro candidatura con modalità telematica

Gli interessati alle assunzioni in Sicuritalia potranno inoltrare il proprio curriculum direttamente sul portale dell'azienda, dove si potranno consultare tutte le Offerte di lavoro ancora attive ed inoltrate la candidatura. I candidati in linea con i requisiti richiesti saranno convocati dall'ufficio delle risorse umane per le selezioni.