Decathlon è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico urgentemente. La lista delle posizioni aperte in questo momento è consultabile navigando sul sito internet dell'azienda francese, cliccando in fondo alla home page sul link 'Lavora con noi'. Selezionando le offerte relative all'Italia, sono al momento richieste figure professionali anche senza esperienza, come addetti alla vendita, in alcune regioni del nostro Paese, fra le quali la Toscana, le Marche e l'Abruzzo. In Emilia Romagna Decathlon è alla ricerca di un addetto alla vendita appartenente alle categorie protette.

Addetti alla vendita in Toscana e in Abruzzo

Scorrendo fra i vari annunci disponibili, Decathlon è alla ricerca di addetti alla vendita anche senza esperienza in Toscana. Nella sede di Arezzo è richiesta una figura di assistente alla vendita nel reparto sci e la persona scelta dovrà raggiungere gli obiettivi aziendali grazie a doti di curiosità, concretezza e intraprendenza. Il sales assistant dovrà aiutare il cliente durante le fasi dell'acquisto, tramite il canale di vendita più adatto. Il candidato dovrà essere in grado di prendere decisioni in autonomia che riguarderanno il suo reparto. Anche per la sede di San Giovanni Teatino, in Abruzzo, è richiesta la stessa figura professionale.

Posizioni aperte nelle Marche

Nella sede di lavoro di Camerano, in provincia di Ancona, Decathlon è alla ricerca di addetti alla vendita per il reparto fitness. L'unico requisito richiesto per la posizione nella sede delle Marche è la conoscenza della lingua inglese. Seguendo un piano di sviluppo, la persona scelta potrà essere 'ambasciatore' dell'insegna Decathlon, consigliare il cliente durante le fasi dell'acquisto del prodotto attraverso il canale di vendita più adatto.

Durante il proprio lavoro, il candidato dovrà essere in grado di prendere decisioni in autonomia per la gestione della merce nel suo reparto.

Addetto vendite appartenente alle categorie protette

Per la sede di Faenza, in Emilia Romagna, Decathlon è alla ricerca di un addetto alle vendite appartenente alle categorie protette.

Il profilo ricercato è quello di appassionato o praticante di sport. Studente o diplomato con esperienza commerciale, disponibile a lavorare anche il sabato e la domenica e con la perfetta conoscenza della lingua italiana e inglese. L'attività richiesta sarà di accogliere e consigliare i clienti, essere 'ambasciatore' del marchio e dei prodotti, rendere dinamico il commercio, garantendo la disponibilità dello stock. Le figure professionali ricercate sono rivolte ad entrambi i sessi e il cv può essere inviato direttamente dal sito di Decathlon, cliccando sulla posizione scelta.