L'azienda francese Decathlon ha avviato nuove ricerche di personale in tutta Italia da inserire in vari settori sportivi. Difatti, sono aperte le assunzioni per addetti alle vendite per i quali, come requisito essenziale, è richiesta solo una passione per lo sport. Le candidature vanno inoltrate esclusivamente online attraverso il canale telematico dell'azienda.

Decathlon ricerca personale in Italia

Molti giovani, quindi, avranno l'opportunità di lavorare in un ambiente in forte espansione e di trasformare la propria passione per lo sport in un'attività lavorativa. Periodicamente, l'azienda avvia le selezioni di personale da inserire in vari settori: dall'amministrativo e finanziario, alla logistica e all'ambito retail, dove i candidati avranno la possibilità di scegliere l'attività sportiva d'interesse ed inoltrare la propria candidatura.

Decathlon, inoltre, investe costantemente nella formazione del personale e garantisce un'adeguata preparazione per i propri dipendenti, grazie a percorsi formativi ben strutturati.

Avviate le assunzioni per addetti alle vendite

Attualmente, Decathlon ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite da inserire nei settori escursionismo per la sede di Faenza (Ravenna), running e sci nella sede di Biella, subacquea e vela per la filiale di Bassano del Grappa (Vicenza), trekking e arrampicata nello store di Moncalieri, in provincia di Torino, pesca per la sede di Udine, sport di montagna per la filiale di Castenedolo (Brescia) e ciclismo per lo store di Piacenza. Le risorse, infatti, avranno la possibilità di scegliere il proprio sport e la sede di destinazione.

Gli addetti alle vendite si occuperanno dell'assistenza alla clientela garantendo un servizio di informazioni utile per la scelta dei prodotti offerti da Decathlon. Contribuiranno anche allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport e prenderanno le decisioni necessarie per la gestione del layout merceologico del reparto di appartenenza.

Gli addetti vendita si occuperanno anche della sistemazione della merce negli scaffali, della gestione degli ordini, della pulizia dei locali, dell'approvvigionamento degli articoli in stretta collaborazione con il punto logistico e della preparazione degli articoli in promozione.

I requisiti richiesti

Per candidarsi non è necessaria nessuna esperienza pregressa nello stesso settore e non viene richiesto nessun titolo di studio specifico. Le Offerte di lavoro in Decathlon, infatti, richiedono ottime doti comunicative e relazionali, capacità di problem solving, orientamento al risultato e passione per lo sport. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il portale dell'azienda, alla sezione 'Lavora con noi'.