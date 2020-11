Dondi Salotti è un'azienda in espansione che in questo periodo effettua nuove assunzioni. Se il design e l'arredamento sono la passione di molte persone, in questa fase c'è anche la possibilità di farne un lavoro. Dondi Salotti è una realtà che oggi conta 26 negozi e assume diverse nuove figure nei ruoli di gestione del personale, store manager, assistenti alle vendite ma anche tappezzieri.

Assunzioni Dondi: le posizioni aperte nella sede di Levata di Curtatone

Per la sede di Mantova (Levata di Curtatone) si cerca un Hr Assistant ovvero una persona che si occupi di attività come la gestione del personale dipendente, assunzioni, trasferimenti, paghe e archivi.

Sempre per la sede di Levata di Curtatone, si cerca un interior designer junior che, nell'ufficio progettazione, preparerà ordini di allestimento, la digitalizzazione dei prodotti e curerà il censimento degli allestimenti. Si cerca poi un grafico per sviluppare progetti per print, web e social. Infine per la sede si cercano nuovi tappezzieri.

Dondi Salotti, offerte di lavoro per store manager e assistenti alle vendite

Dondi Salotti - oltre alle proposte di lavoro per la sede di Levata di Curtatone - ha anche proposte per i vari negozi. Si cercano nel dettaglio tre figure di store manager per le sedi di Udine, Cremona e Sondrio. Lo store manager sarà il responsabile del punto vendita e si occuperà della gestione organizzativa ed economica.

Formerà anche il personale.

Si cercano poi assistenti alla vendita per numerosi negozi. Sono quelli di Udine, Cremona, Sondrio, Brescia Roncadelle, Bolzano, Roma, Sarzana, Bassano del Grappa, Mondovì, Trieste, Milano, Verona, Vicenza, Zané, Bergamo, Busnago, Serravalle Scrivia, San Giovanni Teatino, Torino-Settimo Torinese.

Queste figure richieste sono persone che avranno a che fare con la vendita al dettaglio, avranno il compito di seguire i clienti e supportarli nella fase di progettazione e vendita. È prevista una fase di formazione per le risorse prescelte.

Per candidarsi basta andare sul sito di Dondi Salotti, recarsi nella sezione lavora con noi e cliccare sull'offerta di lavoro che interessa.

Da lì si possono inviare direttamente i propri dati personali e candidarsi a tutte le posizioni attualmente aperte.

Dondi Salotti informa che, nel caso non si fosse trovata l'offerta adeguata, si può inviare comunque la propria autocandidatura da una sezione apposita nel sito perché in futuro non si esclude la possibilità di fare nuovi inserimenti in azienda in settori che al momento non sono stati inseriti tra le posizioni aperte.