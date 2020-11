Nuove selezioni in corso nell'azienda Supermercato24, operante nel settore dello shopping online. Le assunzioni, infatti, riguardano addetti spesa che opereranno su tutto il territorio nazionale e che dovranno avere un'età compresa fra i 35 anni ed i 60 anni. Le candidature dovranno essere inoltrate con la procedura telematica.

Assunzioni per addetti spesa in tutta Italia

Si tratta di una buona opportunità di lavoro per molti giovani in cerca di un'occupazione e anche privi di un'esperienza, i quali avranno la possibilità di avviare un percorso lavorativo stimolante ed in un'azienda in forte espansione.

L'azienda, offre ai propri dipendenti la possibilità di intraprendere un'attività lavorativa autonoma e con la facoltà di scegliere gli orari e le modalità della propria attività professionale.

I requisiti richiesti

Attualmente, Supermercato24 ha avviato le assunzioni per addetti spesa che svolgeranno le proprie mansioni su tutto il territorio nazionale e saranno responsabili della ricezione degli ordini e della presa in carico. Inoltre, andranno nei vari supermercati per fare la spesa ai propri clienti e consegnarla direttamente a domicilio. Saranno anche responsabili della promozione e di eventuali sostituzioni in caso di prodotti mancanti all'interno del punto vendita. Le Offerte di lavoro in Supermercato24, non richiedono particolari requisiti.

Non sarà necessario, infatti, il possesso di un diploma di maturità ne altro titolo di studio, non serve neanche un'esperienza pregressa anche se, i candidati dovranno avere un'età compresa fra i 35 ed i 60 anni, essere in possesso della patente B ed essere auto muniti, requisito indispensabile per la consegna della spesa.

L'iter di selezione

Gli shopper, per l'espletamento delle proprie mansioni riceveranno un kit comprensivo di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione individuale che saranno uno strumento fondamentale per prevenire il contagio da Coronavirus. Inoltre, saranno coperti da una polizza assicurativa che garantirà un'indennità in caso di infortunio o ricovero e avranno a disposizione un'app che servirà per mantenersi in contatto con il resto del team.

L'iter di selezione prevede un colloquio individuale online e diversi video formativi da effettuarsi esclusivamente con la piattaforma fornita dall'azienda. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'azienda, dove sono consultabili le offerte di lavoro ancora attive e si potrà allegare il proprio curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei sulla base dei requisiti richiesti verranno convocati per le selezioni online.