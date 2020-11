Nuove posizioni aperte per quanto riguarda Md, il marchio della Buona Spesa è uno dei più importanti player della grande distribuzione in Italia. Al momento la società sta ricercando figure professionali in qualità di addetti alla vendita da inserire a Ravenna, San Teodoro in provincia di Sassari, a Thiene in provincia di Vicenza, ad Imola in provincia di Bologna, a Filighera in provincia di Pavia, Granarolo dell'Emilia in provincia di Bologna, a Gropello Cairoli in provincia di Pavia, a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, a Montopoli Sabina in provincia di Rieti, a Velletri in provincia di Roma, a Fiorano Modenese in provincia Modena, a Parma, a Padova, a Fucecchio e in tante altre città che saranno visibili sul sito ufficiale.

Di seguito le richieste della società per candidarsi all'offerta di lavoro.

Md sta ricercando personale: addetto alla vendite per diversi città italiane tra cui Imola e Pavia

L'azienda Md è alla ricerca di personale da inserire in qualità di addetti alle vendite in alcune città italiane, tra cui San Teodoro e Ravenna. Di seguito, verranno mostrate le mansioni che il candidato ideale dovrà svolgere:

Gestire ed occuparsi attivamente della cassa

Controllare il caricamento di tutta la merce negli appositi scaffali

Gestione e sistemazione del negozio

Curare il rapporto con il cliente finale

Per poter partecipare a quest'offerta lavorativa e prendere parte alle selezioni, il candidato ideale dovrà avere il diploma come titolo di studio, aver già effettuato alcuni precedenti lavori in questo settore, essere disponibile a lavorare nei giorni festivi e su turni ed essere automunito per guidare un proprio mezzo.

Infine, il candidato dovrà essere residente nelle zone indicate dall'azienda visto che non verranno prese in considerazione candidature provenienti da province differenti della sede di lavoro.

Modalità di candidatura attraverso il portale di Md per le nuove offerte lavorative della società

Per potersi candidare alle nuove Offerte di lavoro dell'azienda Md, basterà inviare il proprio Curriculum Vitae tramite la modalità telematica.

Dunque, bisognerà collegarsi al sito ufficiale dell'azienda, cliccare la pagina "Lavora con noi" e selezionare la pagina che porta alle "Posizioni aperte". Una volta vista l'offerta di lavoro, bisognerà cliccarci sopra e inserire i dati anagrafici. Sarà necessario iscriversi tramite il pulsante "Invia la candidatura" e allegare un proprio Cv.

Per effettuare tutti questi passaggi sarà obbligatorio registrarsi al portale con una propria email e una password segreta. All'interno della sezione "Lavora con noi" sarà possibile trovare un tutorial per scoprire come effettuare la candidatura. Infine, ci saranno anche dei suggerimenti per mettere in risalto il proprio CV e la propria personalità durante un colloquio di lavoro.