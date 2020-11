Poste Italiane è alla costante ricerca di nuovo personale da impiegare presso le proprie sedi diffuse su tutto il territorio nazionale.

Delle selezioni dei nuovi collaboratori si occupano le risorse umane dell'azienda: una volta inviata la candidatura attraverso il portale web dell'azienda, l'apposito ufficio avvierà la procedura di selezione, che avverrà con modalità differenti a seconda del profilo per il quale ci si sta candidando.

In questo momento, in Poste Italiane ci sono posizioni aperte per il ruolo di consulente finanziario, portalettere e figure di front end: per queste posizioni non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande; al contrario, invece, il 30 novembre rappresenta l'ultimo giorno utile per candidarsi al profilo di corriere espresso SDA.

Posizioni aperte per corrieri SDA in varie città italiane

Fino al prossimo 30 novembre, sarà possibile candidarsi al profilo di addetto SDA express courier e postel spa.

Per concorrere all'assegnazione di uno dei posti a disposizione sarà sufficiente il diploma superiore, ottenuto con punteggio di almeno 70/100: si consiglia di non trascurare questo elemento, in quanto nell'annuncio è chiaramente specificato che non verranno prese in considerazione le domande prive dell'indicazione relativo al titolo di studio.

L'altro requisito essenziale espressamente richiesto è rappresentato dall'idoneità generica al lavoro, la quale dovrà essere certificata dalla ASL di appartenenza del candidato nel caso di assunzione.

Come anche specificato sul sito SDA, sono ricercati principalmente candidati dotati di autonomia, dinamismo e orientamento al cliente, che sappiano collaborare con gli altri colleghi per lo sviluppo dell'azienda.

Le assunzioni, che avverranno con contratto a tempo determinato, interessano le regioni di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, con particolare riferimento alle seguenti città: Milano, Melzo, Varese, Piacenza, Venezia, Verona, Bologna, Arezzo, Firenze, Roma, Pomezia e Rieti.

Modalità di candidatura e di selezione

Come già anticipato, il termine ultimo di scadenza è stato fissato al prossimo 30 novembre: gli interessati, dunque, hanno ancora una settimana di tempo per poter inviare la propria domanda tramite il sito web di Poste Italiane.

Il form predisposto appositamente per la raccolta delle candidature è reperibile nella sezione del sito relativa alle posizioni aperte: cliccando sull'annuncio per "addetti SDA express courier e Postel spa", sarà possibile caricare il proprio curriculum.

La selezione sarà effettuata dalle risorse umane dell'azienda SDA e avverrà previa somministrazione di un test di ragionamento logico, seguito, in caso di superamento, da un colloquio tecnico.