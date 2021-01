Continuano le assunzioni in uno dei principali gruppi operanti nel settore della grande distribuzione organizzata. Esselunga, infatti, considerata una realtà in continua espansione ha recentemente avviato le selezioni per addetti alle vendite per i negozi di Mantova e Vicenza e responsabili che, invece, saranno inseriti nei punti vendita di Bergamo, Como, Pavia e Milano.

Esselunga apre le assunzioni per diplomati e laureati

L'azienda, continua a ricercare personale nell'ambito di un'operazione che porterà all'incremento del proprio organico e, per migliorare i propri servizi ha deciso di puntare sulle giovani generazioni da formare ed inserire in azienda.

Attualmente, Esselunga vanta della collaborazione di oltre 23 mila dipendenti che operano in diversi settori: dalle vendite, all'amministrativo, alla vigilanza e al logistico e, secondo le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul proprio portale ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite e responsabili per il reparto di parafarmacia.

Si ricercano addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite saranno inseriti negli store presenti a Mantova e Vicenza e, dopo un percorso formativo on the job inizieranno a collaborare con il team del punto vendita e si occuperanno della gestione di uno dei seguenti reparti: drogheria, latticini, cassa, salumeria, frutta e verdura, macelleria, panetteria, gastronomia, libero servizio e pescheria. Gli addetti alle vendite, infatti, si occuperanno di fornire le informazioni utili alla clientela e di accompagnarli nella loro esperienza di acquisto, oltre a rifornire continuamente gli scaffali e approvvigionare l'intero punto vendita anche in collaborazione con il centro logistico.

Inoltre, saranno responsabili del mantenimento in ordine della merce esposta e delle operazioni di incasso e di resi. Per candidarsi alla posizione è necessario un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale mentre non è richiesta nessuna esperienza pregressa. Inoltre, restano preferibili il dinamismo, attitudine al lavoro di squadra e orientamento al cliente.

Avviate le selezioni anche per responsabili di parafarmacia

Per le filiali di Como, Bergamo, Pavia e Milano, invece, è richiesta la figura di responsabile parafarmacia che si occuperà dell'approvvigionamento dei prodotti, assistenza alla clientela e analisi dei dati di vendita. In questo caso è richiesta una laurea in Farmacia o in Chimica , predisposizione ai rapporti con la clientela, orientamento al team working e ottime doti organizzative.

Gli interessati alle procedure di assunzioni potranno inoltrare le posizioni aperte sul portale di Esselunga ed inviare il curriculum vitae per l'offerta di lavoro desiderata, registrandosi sul portale e compilando la scheda anagrafica.