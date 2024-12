Teresa si dispererà al capezzale di Jimena. "Ti prego, svegliati, non puoi morire così", le dirà in lacrime, secondo le anticipazioni de La Promessa dal 30 dicembre al 3 gennaio. Teresa dimostrerà di essere molto legata a Jimena. Inaspettatamente, la cameriera scoppierà a piangere, sperando che la donna possa salvarsi. Nel frattempo, anche Manuel si dispererà per Jimena, ma sarà più per il senso di colpa per non averla mai amata. Mercedes si aggrapperà alla piccola speranza che Abel le darà, ma le condizioni di Jimena saranno molto critiche.

Jimena in gravi condizioni, Mercedes disperata

Sarà una settimana decisiva per Jimena, che concluderà il suo percorso a La Promessa in modo tragico. I duchi de Los Infantes saranno messi di fronte alle bugie della loro figlia, che non è mai stata incinta. Mercedes fingerà una reazione stupita, nonostante sapesse bene degli inganni di Jimena, ma don José sarà furioso. Il padre di Jimena non sopporterà il peso della vergogna e assicurerà che sua figlia finirà i suoi giorni in un convento di clausura. Spaventata dal futuro e schiacciata dal peso del disprezzo che sentirà addosso, Jimena tenterà di mettere fine alla sua vita lanciandosi nel vuoto. Tutti saranno sconvolti per l'accaduto e il primo ad avvicinarsi a Jimena sarà Abel, che la porterà nella sua stanza e darà una flebile speranza ai genitori.

Jimena verserà in gravissime condizioni e Mercedes pregherà affinché si salvi. Tutti saranno molto preoccupati per la ragazza e anche Manuel si dispererà per lei, sopraffatto dal senso di colpa di non aver mai amato sua moglie.

I sensi di colpa di Manuel

Le anticipazioni rivelano che Manuel non riuscirà a togliersi dalla testa le ultime parole con cui Jimena gli ha gridato il suo amore prima di buttarsi nel vuoto.

Tuttavia, il marchesino e i genitori di Jimena non saranno gli unici a soffrire per la situazione. A piangere al capezzale di Jimena ci sarà anche Teresa, che, inaspettatamente, farà un discorso molto toccante alla giovane donna. Avrà cura di Jimena e le parlerà con affetto, nonostante sia in coma e non possa sentirla. "Non puoi morire così", dirà in lacrime Teresa, "Ci sono tanti motivi per vivere".

La cameriera continuerà: "Sei così giovane, così bella, tutto nella vita ha una soluzione, tutto". Teresa dimostrerà di tenere davvero alla signora: "Ti prego, devi svegliarti", dirà prendendo la mani di Jimena e prima di lasciarsi andare a un pianto disperato.

La morte di Feliciano è ancora una ferita aperta

Teresa si è occupata diverse volte di Jimena, soprattutto al suo ritorno a La Promessa. Cruz ha ordinato alla servitù di sorvegliare sua nuora giorno e notte. La cameriera si è affezionata alla signora e per lei è un grande dolore vedere la sua fragilità. La sofferenza di Teresa, tuttavia, ha radici più profonde e risale alla morte di Feliciano. Il fidanzato della cameriera è morto quando era ancora un ragazzo e probabilmente vedere Jimena in fin di vita ha risvegliato ricordi terribili in Teresa. Feliciano desiderava vivere, ma non ha potuto farlo, mentre Jimena si trova in quelle condizioni per un suo gesto.