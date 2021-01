Trony, nota azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti di telefonia, elettronica ed elettrodomestici ha avviato nuove assunzioni di personale da inserire nei diversi punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio, ricerca addetti alle vendite e carrellisti che contribuiranno alla crescita economica del gruppo.

Trony apre le assunzioni anche per candidati senza esperienza

Tutti coloro che desiderano avviare una carriera all'interno dell'azienda potranno inviare la candidatura esclusivamente con la procedura telematica. La società Trony valuta la possibilità di inserire nel proprio organico anche persone alle prime esperienza, allo scopo di inserirli in un contesto formativo ben strutturato e mirato all'apprendimento delle conoscenze dando la possibilità ai propri dipendenti di crescere dal punto di vista personale e professionale.

Selezioni per addetti alle vendite

Le assunzioni in Trony, riguardano addetti alle vendite che gestiranno in completa autonomia il punto vendita affidato e saranno inseriti nei negozi di Macerata, Carpi (Modena), Fano (Pesaro e Urbino), Faenza (Ravenna) e Latina. Le risorse saranno responsabili del continuo approvvigionamento del punto vendita e si occuperanno dell'allestimento delle vetrine, dell'assistenza alla clientela, delle operazioni di cassa e di reso merce e della pulizia dei locali. Potranno candidarsi alla posizione tutti coloro che desiderano avviare questo percorso professionale all'interno di un'azienda solida ed in continua espansione e non sarà necessario il possesso di un titolo di studio specifico. L'azienda, inoltre, prenderà in considerazione anche persone alla prima esperienza ma che siano motivate e predisposte all'apprendimento delle conoscenza in ambito vendite.

Inoltre, si richiedono ottime doti organizzative e di pianificazione e capacità di comunicazione, oltre ad orientamento al risultato.

Si ricercano anche carrellisti

Assunzioni in corso anche per il profilo professionale di carrellista che si occuperà della movimentazione della merce in entrata ed in uscita del magazzino. Per questa posizione, infatti, si richiede il possesso del patentino per l'uso del muletto a pinze in corso di validità, precedente esperienza nella movimentazione della merce e grande precisione.

Non sarà necessario, inoltre, il possesso di un diploma di maturità. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la candidatura online allegando il proprio curriculum vitae corredato da una foto e da lettera di presentazione.