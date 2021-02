Arcaplanet, azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti per animali ha lanciato nuove assunzioni per addetti alle vendite da inserire nelle varie filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Le risorse, infatti, si occuperanno dell'assistenza diretta alla clientela.

Avviate le assunzioni in Arcaplanet

Molti giovani in cerca di un'occupazione, quindi, avranno la possibilità di intraprendere un'attività lavorativa all'interno di un ambiente stimolante ed in continua crescita. Le attuali assunzioni sono da effettuarsi per i pet store di: Montesilvano (Perugia), Soliero (Modena), Varese, Rivalta (Torino), Roncade (Treviso), Taggia (Imola), Imperia, Lungotevere (Toma), Monfalcone (Gorizia), Benevento, Milano e Milano Certosa.

Gli addetti alle vendite, inoltre, avranno la possibilità di apprendere le tecniche di vendita attraverso un percorso formativo ben strutturato e verranno assunzioni con iniziale contratto a tempo determinato.

Posizioni aperte per addetti alle vendite

Le risorse che supereranno le selezioni saranno impiegati in uno dei pet store del gruppo e, dopo un breve periodo di formazione dovranno essere in grado di fornire adeguata assistenza alla clientela e fornire le informazioni necessarie sui prodotti offerti da Arcaplanet e sulle promozioni in corso. Saranno anche responsabili del rifornimento della merce e dell'allestimento degli spazi espositivi approvvigionando continuamente il punto vendita anche in collaborazione con il centro logistico. Avranno anche la mansione di gestire il flusso delle merci in entrata ed in uscita dal negozio e la gestione delle attività di cassa e dei diversi metodi di pagamento.

Gli addetti alle vendita, inoltre, dovranno garantire la conduzione completa dello store.

I requisiti richiesti

I requisiti principali per candidarsi alla posizione sono: ottime doti organizzative, attitudine al problem solving, capacità di comunicazione e di relazione, orientamento al risultato e propensione al lavoro di squadra. Non viene richiesto un titolo di studio specifico ne un'esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione organizzata in quanto, l'azienda con i suoi corsi di formazione ben articolati si prefigge lo scopo di formare i propri dipendenti ai fini dello sviluppo delle competenze manageriali e sulla preparazione sui ruoli di coordinamento del personale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tutti coloro che desiderano partecipare al processo di selezione potranno consultare le Offerte di lavoro disponibili e inviare la propria candidatura per la posizione desiderata. Le assunzioni in azienda verranno effettuate con contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.