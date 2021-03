Con il decreto numero 50 del 3 marzo 2021 il ministero dell'Istruzione ha dato il via all'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata, valide per il triennio 2021/23. Le domande potranno essere inoltrate con la modalità telematica attraverso il portale online Polis Istanze Online. Le candidature dovranno essere presentate entro il 22 aprile 2021.

Al via l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA

Stando a quanto si legge sul Decreto, infatti, le domande possono essere già presentate ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. I candidati potranno scegliere uno dei seguenti profili professionali: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, infermiere, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere e addetto alle aziende agrarie che richiedono particolari requisiti per la partecipazione alla selezione.

Requisiti richiesti per l'ammissione

Sempre secondo quanto riporta il decreto, per il profilo professionale di cuoco viene richiesto il diploma di qualifica professionale nel settore della ristorazione o cucina, per il profilo di guardarobiere è necessario il possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore della moda. Cosa assai diversa, invece, per il profilo di infermiere per il quale servirà una laurea in scienze infermieristiche mentre per il profilo di collaboratore scolastico è richiesto il diploma triennale rilasciato da un istituto professionale. Tutti coloro che decideranno di candidarsi per assistente tecnico e assistente amministrativo dovranno avere almeno un diploma di maturità mentre coloro che sceglieranno il profilo di addetto alle aziende agrarie dovranno possedere la qualifica professionale di operatore agrituristico, agro industriale o agro ambientale.

I requisiti generici di ammissione, invece, sono: possesso della cittadinanza italiana, età non inferiore ai 18 anni, godimento dei diritti civili e politici e posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Domande online entro il 22 aprile

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con la procedura telematica attraverso il sito Polis Istanze Online entro il 22 aprile 2021, dove i candidati potranno procedere alla compilazione della scheda anagrafica e all'inserimento dei titoli posseduti che contribuiranno alla formazione della graduatoria.

Il decreto specifica che le domande di inserimento, di conferma e di aggiornamento delle graduatorie devono essere prodotte per una sola provincia individuata a scelta dai candidati nel caso in cui non siano già stati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti oppure potranno scegliere la provincia nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie di terza fascia vigenti per il periodo precedente per la conferma delle stesse.

NOTA DI CORREZIONE DEL 23/03/2021: Notizia aggiornata il 23 marzo del 2021. In un primo momento l'articolo riportava la presenza di un bando in gazzetta ufficiale. In realtà si tratta di un decreto presente sul sito ufficiale del ministero dell'Istruzione.