Con il decreto ministeriale n.50 del 3 marzo 2021 è arrivato il via libera per presentare le istanze per lavorare nelle scuole come personale tecnico-amministrativo e ausiliario. Le domande andranno presentate fino al 22 aprile 2021.

Domande personale Ata di terza fascia

Il ministero ha provveduto a dare avviso dell'apertura della finestra in cui presentare domanda come personale Ata di terza fascia, per il triennio 2021/2023.

Sarà possibile presentare l'istanza dalle ore 9 del 22 marzo alle 23:59 del 22 aprile 2021. Il servizio garantirà la possibilità di effettuare le operazioni sette giorni su sette e 24 ore al giorno, per evitare l'eccessiva concentrazione di connessioni degli utenti.

Con un'unica domanda, pertanto, sarà possibile richiedere l'inserimento, ovvero la conferma (o eventuale aggiornamento) nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Domanda per via telematica

Per la prima volta, la compilazione della domanda avverrà, nella sua interezza, per via telematica, verrà richiesto di registrarsi sul sito Polis-istanze online sul sito del Miur.

Dal mese di marzo è necessario essere in possesso di Spid, e quindi non occorrerà più presentarsi a Scuola per l'identificazione. La digitalizzazione garantirà in questa fase una presa in visione delle domande e un'evasione delle pratiche più rapida ed efficiente. Coloro che, invece, fossero già in possesso delle credenziali, potranno continuare ad usarle fino al 30 settembre 2021, purché queste siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda coloro che sono già iscritti in graduatoria, senza necessità di cambiare punteggio, stante la facoltà di cambiare provincia. Inoltre, la presentazione è consentita anche a coloro che devono aggiornare il punteggio. In questo caso è consentito il cambio di provincia. Infine, il decreto ministeriale n.50 del 3 marzo 2021 dà via libera anche alle nuove iscrizioni, per le quali è possibile presentare domanda in una provincia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quindi, possono presentare domanda di terza fascia Ata tutti coloro che sono in possesso dei titoli di studio richiesti per il profilo professionale scelto o più profili.

I profili professionali

È possibile fare domanda per lavorare nelle scuole in qualità di collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e addetto alle aziende agrarie.

L'aggiornamento sarà valido dall'anno scolastico 2021/ 2022 e per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. In tale periodo, le graduatorie saranno bloccate; non sarà quindi possibile modificare i punteggi, né cambiare la provincia scelta in sede di presentazione della domanda.

Le graduatorie di circolo e di istituto saranno formulate a cura del dirigente della scuola destinataria della domanda. Inoltre, la domanda di terza fascia per le supplenze temporanee sarà unica per tutti i profili professionali richiesti.

Nella domanda, il candidato sarà chiamato ad inserire, oltre alla provincia prescelta, un numero massimo di 30 scuole ivi locate, nel cui limite andrà segnalato l'istituto scolastico destinatario della domanda, ovvero la scuola capofila.