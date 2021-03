La catena di supermercati Bennet assume nuove risorse anche alla prima esperienza di lavoro. In particolare sta cercando cassieri, apprendisti addetti vendita e apprendisti per l'apertura di nuove filiali. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, non è indicata una data di scadenza per candidarsi.

Lavoro in Bennet: selezioni aperte per cassieri e apprendisti

Coloro che intendono candidarsi per il ruolo lavorativo di apprendista dovranno dimostrare di essere dinamici e motivati al percorso di crescita professionale. Oltre a tali requisiti sono richiesti: propensione all'apprendimento, serietà, flessibilità nell'attività lavorativa su turnazione e nei fine settimana.

L'offerta di lavoro è disponibile a Gavardo in provincia di Brescia e a Imperia per l'apertura di nuove filiali.

Gli apprendisti addetti vendita, invece, saranno assunti con contratto di apprendistato nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Gorizia, Imperia, Lecco, Lodi, Alessandria, Bergamo, Biella, Brescia, Milano, Monza-Brianza, Novara, Pavia, Piacenza, Pordenone, Torino, Treviso, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Como, Cremona, Cuneo. Anche in questo caso non è richiesta esperienza e non si esclude personale alla prima esperienza di lavoro.

La figura del cassiere generalmente si occupa delle attività di gestione della cassa, ma anche delle operazioni per garantire l'ordine e la pulizia del punto vendita. Le sedi di lavoro sono situate nelle medesime province attive per il ruolo di apprendista addetto vendita, anche in questo caso la ricerca è aperta al personale alla prima esperienza professionale.

Altre offerte di lavoro da parte di Bennet e come inviare la propria domanda di candidatura

Oltre alle suddette proposte lavorative, la catena di supermercati sta selezionando anche: addetti alla cassa scatolame freschi per la stagione estiva nella sede di Comacchio in provincia di Ferrara; allievi store manager per le filiali della provincia di Brescia; farmacisti da inserire nelle province di Como, Ferrara, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Torino e Udine; macellai con esperienza per le sedi di Bagnolo cremasco, Codogno, Legnano, Monza e Vaprio d'Adda.

Per visionare tutte le Offerte di lavoro attive per il gruppo Bennet è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale del supermercato nella sezione "Lavora con noi". A questo punto il sistema darà la possibilità di selezionare dapprima la posizione di lavoro a cui si è interessati e, in seguito, di scegliere la provincia per cui il candidato intende proporsi.