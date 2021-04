Importanti novità occupazionali nel settore logistico. Zalando, azienda attiva nel settore del commercio elettronico, ha avviato nuove assunzioni per operatori di magazzino da inserire nelle filiali presenti anche in Italia. Le selezioni si concentrano su giovani anche senza uni diploma di maturità che potranno inoltrare la candidatura direttamente online. Grazie al nuovo piano di investimenti, Zalando sta attuando nuove assunzioni di personale e dal 21 marzo sono aperte le selezioni per operatori di magazzino da inserire nel centro logistico di Nogarole Rocca in provincia di Verona.

Zalando apre le assunzioni di personale in Italia

Le assunzioni in Zalando potrebbero rappresentare una buona opportunità per le giovani generazioni che potranno inserirsi in un contesto in continua espansione e in forte crescita, dove si potranno confrontare con professionisti del settore logistico e avviare un percorso di crescita professionale. La multinazionale tedesca attiva nel settore del commercio elettronico, infatti, ha in organico oltre 13mila dipendenti che svolgono le proprie mansioni nel settore amministrativo e logistico al fine di incrementare le vendite e garantire assistenza alla clientela.

Si ricercano operatori di magazzino

Le risorse avranno la possibilità di acquisire le competenze necessarie per poter svolgere le proprie mansioni in completa autonomia e far parte di un'azienda molto innovativa dal punto di vista tecnologico.

Gli operatori di magazzino, infatti, si occuperanno della ricezione della merce e della movimentazione dei pacchi all'interno del centro logistico. Passeranno la merce ed i capi che arrivano nel magazzino seguendo i processi FIEGE grazie anche all'ausilio di scanner, monitor ed etichettatrici. Inoltre, avranno il compito di posizionare la merce negli spazi adibiti e di prelevarla per la consegna da effettuare alla clientela.

Verificheranno anche la qualità della merce seguendo gli standard e le norme di sicurezza sul lavoro e saranno parte integrante del processo di sistemazione della merce, nella gestione degli ordini e nell'etichettatura degli articoli.

Necessaria un'esperienza pregressa nel settore logistico

Per candidarsi alla posizione di operatore di magazzino non viene richiesto il diploma di scuola superiore anche se è preferibile un'esperienza pregressa nel ruolo di magazziniere o in aziende che operano nel settore logistico.

I candidati, inoltre, dovranno possedere un'attitudine a svolgere mansioni operative, attenzione al dettaglio, orientamento al raggiungimento di un ottimo risultato economico e disponibilità a lavorare su turni. Gli interessati alle assunzioni potranno verificare le Offerte di lavoro attualmente aperte in Zalando ed inoltrare la propria candidatura per la posizione desiderata.