Nuove assunzioni in Amazon, la nota azienda attiva nel settore del commercio elettronico che ha avviato le selezioni per operatori di magazzino da destinare nei centri di distribuzione di Colleferro (Roma), Vercelli, Passo Corese (Rimini), Torrazza in provincia di Torino, Castel San Giovanni (Piacenza) e Castelguglielmo in provincia di Rovigo.

Amazon avvia nuove assunzioni

Buone opportunità per molti giovani che aspirano a far parte di un gruppo in continua espansione. Amazon, infatti, è presenti con le sue filiali in tutto il mondo e conta più di 840 mila dipendenti che contribuiscono alla crescita della multinazionale attiva nel settore dell'e-commerce.

Le assunzioni che periodicamente lancia rappresentano una buona prospettiva per migliaia di giovani che avranno la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore e avviare un percorso professionalizzante all'interno di un ambiente solido e dinamico. Attualmente, le assunzioni sono aperte per operatori di magazzino che saranno inseriti in un primo percorso formativo e successivamente avranno la possibilità di lavorare in uno dei seguenti centri di distribuzione: Colleferro (Roma), Passo Corese (Rimini), Vercelli, Torrazza (Torino), Castel San Giovanni in provincia di Piacenza e Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo).

Si selezionano operatori di magazzino

Le risorse dovranno gestire il punto logistico e provvedere allo smistamento degli ordini.

Difatti, effettueranno tutte le scansioni necessarie sugli articoli, la catalogazione dei colli e la ricezione della merce all'interno del centro di distribuzione. Gli operatori di magazzino avranno un ruolo di responsabilità nel prelievo degli ordini e nella scansione grazie all'ausilio dello scanner, nell'imballaggio dei colli da preparare per la spedizione, nella classificazione dei pacchi in base alla dimensione e al luogo di destinazione e nella risoluzione delle eventuali problematiche connesse alla consegna per i clienti.

I requisiti richiesti

I requisiti principali sono: esperienza pregressa nel ruolo di magazziniere, spedizioniere, carrellista, addetti agli imballaggi, addetto alla logistica o come operatore di magazzino. Inoltre, i candidati ideali dovranno essere in possesso della patente B e automuniti, disponibili a lavorare su turnazioni, avere spiccate doti di problem solving e di pianificazione e propensione ai lavori manuali ed operativi.

Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro direttamente sul portale Amazon dove potranno registrarsi e, dopo aver proceduto con la compilazione della scheda anagrafica potranno allegare il proprio curriculum. Le candidature ricevute con diverse modalità verranno scartate dall'ufficio del personale.