Nuove assunzioni annunciate dall'azienda attiva nel settore energetico Eni. La multinazionale, infatti, sta attuando un piano di reclutamento volto al reperimento di personale laureato da inserire nella sede di San Donato Milanese (Milano). Le candidature potranno essere inoltrate online.

Eni lancia nuove assunzioni per laureati

Si tratta di un'opportunità riservata alle persone in possesso di una laurea magistrale, i quali potranno avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda solida e in continua espansione. Eni, infatti, rappresenta una delle principali multinazionali attive nel settore della produzione e distribuzione dell'energia elettrica e vanta della collaborazione di oltre 30 mila dipendenti e, con un nuovo piano di assunzioni mira a reperire nuova forza lavoro ricercando per la sede di San Donato Milanese asset manager e impiegati commerciali che contribuiranno alla crescita economica della multinazionale italiana.

Posizioni aperte per asset manager

Gli asset manager, infatti, si occuperanno della gestione di tipo tecnico-operativa del portafoglio degli impianti, supervisioneranno il budget degli impianti di esercizio, effettueranno le analisi tecniche dei progetti in costruzione, analizzeranno le prestazioni degli impianti e risolveranno le eventuali problematiche riscontrate. Inoltre, analizzeranno gli aggiornamenti normativi e valuteranno la gestione dei rischi delle possibili modifiche ai progetti di ottimizzazione. I candidati ideali dovranno avere una laurea magistrale in Ingegneria, un'esperienza maturata di almeno cinque anni e nel settore eolico, conoscenze nella gestione dei budget operativi, conoscenza dei software di progettazione e buon uso della lingua inglese.

Si ricercano anche impiegati commerciali

Gli impiegati commerciali, invece, parteciperanno a tutte quelle iniziative negoziali come accordi in co-sviluppo, acquisizioni e valorizzazione energia, contribuiranno alla definizione delle strategie commerciali e assicureranno le attività di diligence per la parte commerciale/contrattuale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in questo caso, si richiede una laurea magistrale in Ingegneria, Economia o Giurisprudenza, oltre ad avere un'esperienza pregressa di almeno cinque anni in settori analoghi e nell'ambito delle energie rinnovabili e conoscenza dei quadri contrattuali inerenti ai progetti da sviluppare. Le assunzioni verranno effettuate con contratto a tempo indeterminato e le candidature potranno essere inviate esclusivamente utilizzando la procedura telematica attraverso il sito istituzionale di Eni, dove saranno visualizzabili tutte e le Offerte di lavoro attualmente aperte e dove i candidati potranno registrarsi.