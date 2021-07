Poste Italiane ha in corso un recruiting di nuovi sportellisti in tutta Italia. La campagna di ricerca di nuovo personale è stata avviata agli inizi di luglio e si concluderà il 31 luglio. Essa è volta a reclutare impiegati che svolgano le varie attività di supporto alla clientela che si reca che presso gli uffici territoriali di Poste Italiane.

Poste italiane recluta operatori di sportello

Le candidature per il ruolo di operatore di sportello presso Poste Italiane sono aperte fino al 31 luglio. Le posizioni sono a tempo indeterminato part time: tali nuove risorse verranno inserite su tutto il territorio nazionale.

Per candidarsi bisogna seguire la procedura presente sul sito web ufficiale. Tutti gli interessati non dovranno far altro che cliccare sul pulsante azzurro posto in basso, "invia candidatura ora" e, previa registrazione al sistema, inoltrare la domanda di partecipazione, allegando sicuramente anche il proprio curriculum vitae in formato digitale.

Fra i requisiti indispensabili che vengono richiesti per tale posizione c'è il diploma di maturità con voto minimo pari a 70/100 o a 42/60. Saranno inoltre valorizzati anche altri elementi, quali il possesso della laurea. Il processo di selezione prevede un primo contatto telefonico da parte dell'azienda e poi un colloquio in sede (o da remoto) per l'accertamento degli effettivi requisiti, nel corso del quale possono esser somministrati vari test logico-deduttivi e sarà anche accertata la conoscenza dell'inglese.

Quali compiti svolge l'operatore di sportello e quanto guadagna

Fra i compiti che svolge l'operatore di sportello c'è l'attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza. Lo spesso inoltre provvede a svolgere le relative procedure operative e amministrative nel rispetto della normativa e degli standard di qualità, fungendo da funge da anello di congiunzione tra le altre figure professionali che lo circondano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo stipendio medio annuale si aggira intorno a circa 15/20mila euro, ossia circa 1.200 euro mensili.

Annunci per addetti Sda

Tra i vari annunci di lavoro attivi sul sito di Poste vi è anche quello inerente alla selezione di addetti corrieri SDA. Fra i requisiti richiesti in questo caso c'è il conseguimento del diploma di maturità con con una votazione di almeno 70/100.

Le domande dovranno essere inviate online, sempre entro il 31 luglio, seguendo la procedura telematica prevista sul sito web. Le assunzioni avverranno nelle seguenti sedi: Landriano, Venezia, Bologna, Arezzo, Pomezia, Melzo, Piacenza, Verona, Pescara, Novara, Firenze, Roma, Rieti, Varese e Torino.

La tipologia di contratto proposta per questa attività è a tempo determinato.