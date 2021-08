Continuano le assunzioni nell'azienda Acqua & Sapone attiva nel settore del commercio di prodotti per la cosmetica e profumeria. Le assunzioni attualmente in corso sono rivolte a giovani anche non diplomati che ricopriranno il ruolo di assistenti alle vendite.

Ancora assunzioni in Acqua & Sapone

I curriculum si potranno inviare esclusivamente con la procedura telematica direttamente sul portale di Acqua & Sapone, dove si potranno consultare tutte le Offerte di lavoro ancora attive. Secondo gli annunci apparsi sul portale dell'azienda, infatti, sono aperte le assunzioni per addetti alle vendite che opereranno nei punti vendita di L'Aquila, Trescore Balneario in provincia di Bergamo, Milano e in tutta la regione Lombardia.

Le risorse, avranno la possibilità di frequentare un corso di formazione e un percorso formativo on the job che li guiderà nell'apprendimento delle proprie competenze, con il quale saranno in grado di svolgere le proprie mansioni in completa autonomia.

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Gli assistenti alle vendite verranno inseriti nelle filiali presenti a L'Aquila, Trescore Balneario in provincia di Bergamo, Milano e nella regione Lombardia e si occuperanno di fornire le assistenze adeguate alla clientela cercando di rispondere alle sue esigenze in maniera ottimale e di risolvere le eventuali problematiche nelle varie fasi di acquisto e di vendita. Saranno responsabili anche dell'ordinazione dei prodotti dal centro di distribuzione e del continuo approvvigionamento e rifornimento dell'area vendita, oltre a gestire le operazioni di incassi e di resi e mantenere in ordine e puliti i locali e il proprio reparto affidato.

I requisiti richiesti

I requisiti principali per partecipare alle selezioni per il profilo professionale di addetto alle vendite consistono in: buona propensione all'assistenza alla clientela, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni. Inoltre, sono richieste anche attitudine al problem solving, dinamicità, interesse per la crescita professionale, conoscenza dei principali strumenti informatici, dei software gestionali e del pacchetto Office, orientamento al cliente e al risultato e bellezza e cura del punto vendita.

Gli interessati alle assunzioni potranno consultare tutte le posizioni aperte e i luoghi di lavoro, ovvero le sedi che attualmente ricercano personale. Sul portale dell'azienda Acqua & Sapone, infatti, sarà possibile registrarsi, compilando la scheda anagrafica e allegare il proprio curriculum vitae. Le candidature pervenute con modalità diverse non saranno prese in considerazione.