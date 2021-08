Granarolo lancia nuove assunzioni di personale al fine di rafforzare la forza vendita e garantire servizi più efficienti alla clientela. La nota azienda, attiva nella produzione e distribuzione di prodotti caseari, latticini, yogurt e gastronomia vegetale ricerca agenti monomandatari e addetti alla manutenzione meccanica da inserire in organico.

Granarolo ricerca personale per potenziare gli organici

Secondo le Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, infatti, Granarolo è interessata alle assunzioni di varie figure da inserire negli stabilimenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

In particolare, le assunzioni riguardano agenti monomandatari da inserire nelle sedi presenti a Taranto, Castrovillari (Cosenza), Cosenza, Novara, Milano, Padova e Como. Inoltre, le selezioni riguardano anche addetti alla manutenzione meccanica che, invece, opereranno nella filiale di Usmate Velate in provincia di Monza e Brianza. Le assunzioni in Granarolo rappresentano una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso all'interno di un'azienda solida che vanta della collaborazione di oltre 2.700 dipendenti.

Aperte le assunzioni per agenti monomandatari, i requisiti

Le risorse che decideranno di candidarsi per il ruolo di agenti monomandatari avranno le seguenti mansioni: gestione del portfolio clienti, condurranno le iniziative commerciali e le promozioni dei prodotti Granarolo sulla base delle indicazioni e le linee guida aziendali.

Per candidarsi a questa posizione si richiede un'esperienza di almeno un anno come agente di commercio, comprovata esperienza nel mercato food freschi, possesso della patente B e del mezzo proprio e della partita Iva, oltre all'iscrizione all'albo degli agenti di commercio. Gli agenti monomandatari, infatti, potranno usufruire di un portfolio clienti già avviato e ben sviluppato, provvigioni e incentivi ricevuti sulla base del merito, sviluppo professionale e costante formazione con l'affiancamento di tutor aziendali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si ricercano anche addetti alla manutenzione meccanica

Gli addetti alla manutenzione meccanica, invece, si occuperanno degli interventi di riparazione e manutenzione sia per la parte elettrica che meccanica da effettuare su impianti, macchinari e varie attrezzature utilizzati per la produzione e il confezionamento dei prodotti alimentari.

In questo caso sarà necessario un diploma in ambito tecnico o meccanico, esperienza di almeno due anni nello stesso settore e nell'ambito delle macchine automatiche e del packaging e una disponibilità a lavorare su turni. Granarolo offre le assunzioni dirette in azienda e una retribuzione commisurata all'esperienza posseduta dal candidato. Le candidature potranno essere inviate attraverso il canale telematico messo a disposizione da Granarolo.