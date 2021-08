Credem,istituto bancario, continua il suo piano di assunzioni volto al reclutamento di nuovo personale da inserire nelle varie filiali e da formare appositamente per l'espletamento delle proprie mansioni. Secondo le recenti Offerte di lavoro, infatti, la banca Credem ha avviato le assunzioni per corporate banker e operatori di sportello da inserire con il cosiddetto Progetto Giovani in diverse sedi italiane.

Credem apre le assunzioni nelle filiali d'Italia

Le risorse avranno la possibilità di svolgere le proprie mansioni nelle filiali presenti su tutto il territorio nazionale e partecipare attivamente a dei percorsi formativi allo scopo di apprendere le competenze necessarie per poter svolgere il proprio lavoro in completa autonomia.

L'istituto Credem rappresenta un punto di riferimento per molti investitori, consumatori e risparmiatori e può contare sull'operato di oltre 6mila dipendenti che cercano di offrire servizi ottimali alla clientela proponendo le soluzioni migliori. Attualmente, infatti, per potenziare il personale, ha deciso di aprire le assunzioni per corporate banker e operatori di sportello da destinare nelle filiali presenti in tutta Italia.

Si ricercano corporate banker

I corporate banker dovranno avere delle competenze nel settore commerciale e imprenditoriale nell'ambito del proprio mercato di riferimento. Saranno responsabili, infatti, delle attività di promozione e di marketing, cercando di proporre le migliori soluzioni alla clientela e di garantire servizi ottimali.

Per candidarsi alla suddetta posizione, sarà necessaria un'esperienza maturata in primari istituti di credito conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Si richiedono anche proattività, spiccate doti commerciali, conoscenze nel settore della cessione del credito, dinamicità, propensione allo sviluppo di nuove relazioni e capacità di pianificazione del proprio lavoro.

Le sedi di lavoro sono: Busto Arsizio (Varese), Brescia, Torino, Bologna, Emilia Romagna e Marche.

Ancora aperto il Progetto Giovani riservato anche a diplomati

L'istituto di credito Credem, inoltre, ha lanciato le assunzioni anche per i diplomati che potranno entrare a far parte della squadra con il cosiddetto Progetto Giovani e con il ruolo iniziale di operatori di sportello, con il quale dovranno garantire alla clientela un servizio di assistenza, fornire le informazioni necessarie sui prodotti finanziari e svolgere le operazioni di incassi e pagamenti.

Le offerte di lavoro sono rivolte a giovani diplomati, neo laureati e professionisti con breve esperienza che abbiano delle spiccati doti commerciali e ottime capacità di relazionarsi con la clientela. Le candidature dovranno necessariamente essere presentate con la procedura telematica.