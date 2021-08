Nuove posizioni aperte nella nota catena della distribuzione alimentare Penny Market. L'azienda tedesca, infatti, ha recentemente dato il via libera a nuove assunzioni di personale da inserire nei diversi punti vendita distribuite su tutto il territorio italiano. Nello specifico, si ricercano addetti alle vendite e direttori di negozio.

Penny Market ricerca personale in Italia

Tutti gli interessati alle assunzioni in Penny Market potranno collegarsi sul portale della multinazionale ed inviare la propria candidatura online allegando il proprio curriculum vitae.

Penny Market offre un periodo di formazione per tutti i suoi dipendenti allo scopo di garantire le competenze necessarie nel settore della grande distribuzione organizzata e offrire le conoscenze di base in ambito vendite e di assistenza alla clientela. Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, Penny Market è interessata alle assunzioni per addetti alle vendite da destinare nei negozi di Grumello del Monte (Bergamo), Vicopisano (Pisa), Grosseto, Rimini, Floridia in provincia di Siracusa, Porcia (Pordenone), San Giovanni Valdarno (Arezzo), Genova e Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo. Inoltre, sono aperte le assunzioni per direttori di negozio che saranno inseriti nei punti vendita di Merate (Lecco), Pontida (Bergamo), Fossano (Cuneo), Montevarchi (Arezzo), Vinci (Arezzo), Roma, Voghera (Pavia) e Abbiategrasso in provincia di Milano.

Assunzioni in corso per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite si occuperanno della cura del punto vendita e avranno la funzione di supportare la clientela e di approvvigionare continuamente il punto vendita. I candidati ideali, pertanto, dovranno avere ottime doti di organizzazione, proattività, spirito di squadra ed una precedente esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata.

Si ricercano anche direttori di negozio

I direttori di negozio, invece, avranno un ruolo fondamentale nella gestione dei dipendenti, nella relazione con la clientela, nella gestione degli ordini della merce e nei controlli igienico-sanitari. Si ricercano candidati con almeno 3/5 anni di esperienza, in particolare nel settore alimentare, che abbiano una disponibilità ad effettuare turni di lavoro e che siano in possesso di ottime doti di problem solving e orientamento al risultato.

Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente con la procedura tramite web presente sul portale Penny Market, dove si potrà allegare il proprio curriculum accompagnato da una lettera di presentazione.