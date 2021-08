Nuove assunzioni lanciate dall'azienda Decathlon, che nell'operazione per l'ampliamento del proprio organico ha avviato le selezioni per diverse figure professionali da impiegare nel settore commerciale e nell'ambito logistico. In particolare, ha aperto le assunzioni per tecnici di laboratorio e addetti alle vendite.

Decathlon avvia le assunzioni in varie parti d'Italia

Giovani in cerca di un'occupazione, quindi, avranno la possibilità di avviare un carriera all'interno di una delle principali aziende attive nel settore della grande distribuzione organizzata.

Decathlon, infatti, contribuisce a fornire vari prodotti e a soddisfare le esigenze della clientela. Specializzata nel commercio di articoli sportivi, infatti, rappresenta una realtà in forte espansione e periodicamente avvia le assunzioni che potranno garantire il ripianamento degli organici. Attualmente, infatti, secondo le Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, Decathlon ricerca addetti alle vendite da inserire nelle sedi di Montecorvino Pugliano (Salerno), Modena, Gallarate (Varese), Segrate (Milano), Grosseto, Castelletto Ticino (Novara), Casal Del Marmo (Roma), Villafranca in provincia di Verona, Baranzate (Milano), Cinisello Balsamo in provincia di Monza e Brianza, Curno (Bergamo), Bologna e Olmi in provincia di Treviso.

Inoltre, sono aperte le assunzioni per tecnici di laboratorio che avranno la possibilità di svolgere le proprie mansioni nelle sedi di Bassano Del Grappa (Vicenza) e Brandizzo in provincia di Torino.

Assunzioni per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite opereranno in uno dei seguenti reparti sportivi: sport di squadra, fitness, ciclismo, trekking, escursionismo, sport di montagna, running e atletica e si occuperanno dell'assistenza alla clientela cercando di fornire informazioni utili sui prodotti.

Collaboreranno con il team per la gestione del punto vendita, svolgere operazioni di incasso e fornire assistenza nelle fasi di resi, oltre a occuparsi della sistemazione della merce nella scaffalatura. Si ricercano profili che abbiano una passione per lo sport, attitudine al lavoro di squadra e propensione alla comunicazione e alle relazioni.

Posti anche per tecnici di laboratorio

I tecnici di laboratorio, invece, dovranno gestire la riparazione e la manutenzione dell'attrezzatura sportiva da fornire ai clienti, proporre alla clientela il servizio migliore e restare sempre aggiornati sulle attrezzature e macchinari. In questo caso non vengono richiesti requisiti particolari. I candidati ideali, però, dovranno avere delle competenze in ambito di manutenzione, capacità di organizzazione e attitudine al lavoro in team. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente online utilizzando la piattaforma web di Decathlon.