Nuove assunzioni avviate dalla multinazionale Eni, nota azienda attiva nel settore della produzione di energia elettrica e di idrocarburi. La società, per il potenziamento del proprio organico ha deciso di puntare su giovani laureati e aprire le assunzioni per le seguenti figure professionali: tecnici solutions junior ed impiegati commerciali.

Eni lancia le assunzioni, candidature online

Le candidature dovranno pervenire necessariamente con la procedura telematica attraverso il sito istituzionale di Eni, dove sarà possibile per i candidati allegare il proprio curriculum vitae corredati dai titoli posseduti.

Eni, rappresenta una realtà in costante crescita e vanta della collaborazione di oltre 31 mila dipendenti che operano anche su tutto il territorio nazionale. L'azienda, infatti, continua a puntare su nuove assunzioni al fine di rendere più efficienti il proprio organico e garantire servizi ottimali all'ampio bacino di clientela. Nello specifico, ricerca tecnici solutions junior e impiegati commerciali da destinare nella filiale di San Donato Milanese in provincia di Milano.

Posizioni aperte per tecnici

I tecnici, infatti, svolgeranno le seguenti mansioni: sostenere la valutazione dei quadri normativi per lo sviluppo e la gestione di Natural Climate Solutions e collaboreranno con i vari responsabili, gli sviluppatori di progetti e l'intero team che fungerà da interlocutore.

Per la suddetta posizione si richiede una laurea magistrale in Scienze Ambientali, Ingegneria Forestale, Governance Ambientale o Scienze Agrarie, un'esperienza di almeno tre anni, conoscenza di base dei sistemi di valutazione dei progetti nel settore agro-forestale, conoscenza della normativa internazionale in materia di riduzione delle emissioni e gestione forestale, conoscenza del software GIS e della lingua inglese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si offre un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante.

I requisiti richiesti per impiegati commerciali

Gli impiegati commerciali, invece, parteciperanno alle attività commerciali e negoziali inclusi anche accordi co-sviluppo, contribuiranno alla definizione delle strategie commerciali dell'azienda Eni e di business case e assicurare il supporto delle analisi documentali, legali, regolatorie ed economiche.

In questo caso è richiesta una laurea magistrale in Ingegneria, Economia o Giurisprudenza, avere almeno cinque anni di esperienza nel medesimo settore e conoscenza di base della normativa sui contratti in ambito rinnovabili. Per la posizione di impiegato commerciale le assunzioni sono da intendersi con contratto a tempo indeterminato e gli interessati alle assunzioni in Eni potranno consultare le Offerte di lavoro attive e candidarsi direttamente online per la posizione prescelta.