La multinazionale Ferrero sta continuando le assunzioni per il reperimento di personale da inserire negli stabilimenti d'Italia. In particolare, le assunzioni riguardano la figura di operai da inserire nelle sedi di Alba, in provincia di Cuneo, Balvano (Potenza), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e nello stabilimento di Pozzuolo Martesana (Milano). Inoltre, si ricercano manutentori elettronici sempre per le stesse sedi.

Ferrero ricerca operai e manutentori

Gli interessati alle assunzioni nella multinazionale attiva nel settore dolciario potranno candidarsi utilizzando la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda, direttamente nella sezione dedicata alle selezioni.

L'azienda, ha da qualche tempo dato il via libera a nuove assunzioni di personale al fine di potenziare il proprio organico e garantire forze fresche nei propri impianti produttivi. Attualmente, infatti, ha attivato le assunzioni per operai di stabilimento e manutentori nel campo dell'elettronica da inserire nelle filiali di Sant'Angelo dei Lombardi, Alba (Cuneo), Pozzuolo Martesana (Milano) e Balvano in provincia di Potenza.

Assunzioni per la figura di operaio di stabilimento

Tutti coloro che supereranno le selezioni per il profilo professionale di operaio svolgeranno la mansione di confezionamento e preparazione dei prodotti attraverso l'utilizzo dei macchinari e degli impianti presenti all'interno dello stabilimento e avranno la responsabilità di segnalare gli eventuali guasti a coloro che si occupano della manutenzione.

Dovranno anche provvedere alla sistemazione del prodotto finito per la spedizione presso i centri di distribuzione Ferrero per la consegna verso i consumatori. I candidati ideali dovranno avere un'esperienza pregressa nel medesimo settore, attitudine al lavoro di squadra, propensione ai lavori manuali ed operativi e disponibilità a svolgere le proprie mansioni su tre turni.

I requisiti richiesti per gli addetti alla manutenzione

Gli addetti alla manutenzione elettronica, invece, dovranno provvedere alla riparazione e alla manutenzione di eventuali guasti riscontrati a margine del processo produttivo, effettueranno gli interventi di diagnostica su impianti elettrici o quadri e dovranno analizzare i guasti e le tipologie di processi.

Per questa posizione operativa viene richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in ambito elettronico, ottime capacità di analisi, conoscenze delle tecniche di PLC, conoscenze in materia elettronica e disponibilità a lavorare su tre turni. Tutti coloro che decideranno di candidarsi per le Offerte di lavoro attualmente aperte nell'azienda Ferrero potranno candidarsi direttamente online inoltrando il proprio curriculum.