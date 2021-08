L'istituto di credito Credem continua la sua ricerca per giovani diplomati e laureati. Le assunzioni sono rivolte alle figure di Operatori di sportello, da reperire mediante il cosiddetto Progetto Giovani, e Private banker, i quali potranno candidarsi direttamente con la piattaforma web messa a disposizione sul portale Credem.

Credem apre nuove assunzioni

Buone opportunità di impiego per molti giovani diplomati e laureati che aspirano in una carriera bancaria all'interno di uno dei principali gruppi presenti in Italia. Banca Credem, infatti, vanta la collaborazione di oltre 6.200 dipendenti che operano all'interno della divisione centrale e che si occupano di fornire assistenza alla clientela.

Per il potenziamento del proprio organico e per garantire servizi più efficienti alla clientela ha recentemente dato via libera a nuove assunzioni di personale miranti al reperimento di giovani che ricopriranno il ruolo di Operatori di sportello e Private banker.

Aperto il Progetto Giovani, le risorse avranno il ruolo di addetto allo sportello

Le risorse saranno inizialmente inserite presso le filiali dell'istituto di credito Credem con il cosiddetto Progetto Giovani, mirante alla formazione delle nuove generazioni e che prevede l'inserimento con il ruolo iniziale di Operatore di sportello. Le figure, infatti, si occuperanno dell'assistenza alla clientela nelle fasi dei pagamenti, svolgeranno attività di back office e assisteranno i clienti nelle varie fasi di incasso.

Le ricerche sono soprattutto rivolte a persone volenterose ed ambiziose che mirano al raggiungimento di alti livelli professionale e a ricoprire cariche superiori per la rete commerciale dell'istituto di credito. Avranno, quindi, l'opportunità di operare presso il visual contact center a Reggio Emilia, occupandosi della gestione e dell'assistenza della clientela attraverso i canali social, o far parte della direzione centrale di Reggio Emilia, Milano e Andria negli ambiti di audit, finanza, analisi dati e compliance.

I requisiti necessari per accedere alla posizione sono: diploma o laurea triennale, attitudini commerciali e propensione al lavoro in team. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa.

Assunzioni anche per Private banker

I Private banker, invece, si occuperanno dello sviluppo della rete commerciale, ovvero della relazioni internazionali con clientela di alto standing, dovranno anche cercare di ampliare il proprio portfolio cliente e occuparsi della gestione.

Si ricercano persone laureate che abbiano una buona conoscenza del mercato di riferimento e che siano in possesso di una comprovata esperienza anche in contesti internazionali. Gli interessati alle assunzioni potranno presentare la candidatura attraverso il sito istituzionale Credem.