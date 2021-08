L'azienda Sicuritalia, da anni impegnata in attività di vigilanza, ha deciso di aprire nuove assunzioni da effettuarsi con nuovi investimenti al fine di rendere più efficienti i servizi alla clientela. Nel dettaglio, le attuali selezioni di personale sono aperte da guardie particolari giurate e addetti alla sicurezza non armata.

Assunzioni Sicuritalia in varie sedi

La società, infatti, per il potenziamento del proprio organico ha deciso di puntare sulle assunzioni per varie figure professionali da destinare nelle sedi presenti anche sul territorio italiano.

In particolare, si ricercano guardie giurate da inserire nelle filiali di Bolzano, Genova, Mestre (Venezia), Montebelluna in provincia di Treviso, Cerano (Novara), Serravalle Scrivia (Alessandria) e Treviso. Inoltre, sono aperte le assunzioni anche per addetti alla sicurezza non armata, i quali opereranno nelle sedi di Aosta, Busseto in provincia di Parma, Belluno, Ravenna, Reggio Emilia e Verona.

Si ricercano guardie giurate, i requisiti

Le risorse che decideranno di candidarsi per il ruolo di guardia giurata dovranno essere in grado di affrontare le proprie mansioni in completa autonomia. Difatti, verranno inizialmente affiancate da un tutor aziendale che li supporterà in tutte le mansioni e i compiti da svolgere.

Le guardie giurate, dopo essere state formate, dovranno occuparsi del piantonamento e del presidio dei luoghi pubblici e privati, svolgere attività di pattuglia come ronde diurne e notturne, attività di trasporto valori e avranno il compito di prevenire i fenomeni di microcriminalità che si verificano all'interno degli esercizi commerciali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le risorse, dovranno essere in possesso dei titoli prefettizi, della patente di guida di categoria B, diploma di istruzione secondaria di secondo grado e avere un'ottima capacità di utilizzo della strumentazione informatica.

Posti anche per addetti sicurezza non armata

Gli addetti alla sicurezza non armata, invece, avranno un ruolo fondamentale nella sorveglianza della clientela all'interno di musei, gallerie ed esercizi commerciali.

Si occuperanno anche della sorveglianza all'interno degli spazi adibiti a parcheggio. In questo caso, non viene richiesto il diploma di maturità ma sarà necessaria una disponibilità a lavorare su turni, avere una flessibilità oraria, capacità di rapportarsi con gli altri, propensione al lavoro di gruppo e buon uso del computer, in particolare per quanto riguarda il sistema operativo Windows e il pacchetto Office. Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica presente sul portale Sicuritalia, dove appariranno tutte le Offerte di lavoro disponibili, allegando il proprio curriculum vitae in riferimento alla posizione lavorative prescelta.