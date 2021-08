Prosegue il piano di assunzioni nella nota società operante nel settore della sicurezza Sicuritalia. Le figure ricercate al momento sono: addetti alla sicurezza non armata da destinare nella sede di Aosta e guardie particolari giurate che, invece, opereranno nelle filiali di Mestre (Venezia), Montebelluna (Treviso), Bolzano, Genova, Cerano in provincia di Novara e Treviso.

Sicuritalia lancia nuove assunzioni

Si tratta di un'ottima opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda solida ed in continua crescita.

Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro ha avviato le assunzioni per guardie particolari giurate da destinare nelle sedi di Mestre (Venezia), Montebelluna (Treviso), Bolzano, Genova, Treviso e Cerano in provincia di Novara. Inoltre, le assunzioni riguardano anche addetti alla sicurezza non armata, i quali svolgeranno le proprie mansioni nella filiale di Aosta.

Si ricercano guardie giurate

Le guardie particolari giurate si occuperanno delle attività di piantonamento, ovvero, del presidio di attività commerciali, dei luoghi pubblici, privati e delle aree interne ed esterne. Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nelle attività di pattugliamento e nelle ronde diurne e notturne. I requisiti principali per candidarsi a questa posizione sono: possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata e porto d'arma per difesa personale in corso di validità, disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni e anche nei giorni festivi, possesso della patente B e del mezzo proprio per gli spostamenti e buona capacità nell'utilizzo della strumentazione informatica.

L'offerta di lavoro, inoltre, richiede il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I requisiti richiesti per addetti alla sicurezza non armata

Le assunzioni sono rivolte anche agli addetti alla sicurezza non armata, i quali svolgeranno le attività di sorveglianza all'interno degli esercizi commerciali, nelle gallerie e nelle aree adibite a parcheggio.

In questo caso, non viene richiesto il diploma di scuola superiore ma saranno necessari i seguenti requisiti: disponibilità a lavorare su turni, flessibilità oraria, attitudine ai rapporti interpersonali e conoscenza dei principali software informatici. Inoltre, i candidati alle selezioni dovranno essere in possesso della patente di guida e potranno inoltrare il proprio curriculum vitae esclusivamente con la procedura telematica presente sul portale dell'azienda, dove potranno registrarsi ed inoltrare e procedere con l'inoltro della candidatura.