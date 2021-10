Spedireroma è una società che si occupa di effettuare consegne di ogni tipo, sia in Italia che in Paesi esteri, con servizi accessori, imballaggio e fermo deposito. Tra i partner con cui la società in questione collabora si annoverano UPS, SDA Poste Italiane, Fedeex, Ioritiro.it, Indabox, Punto Poste, Stasher, Punto Pacco, TNT.

Attualmente Spedireroma è alla ricerca di collaboratori che ricoprano il ruolo di autisti consegnatari per servizi di consegna: l'annuncio di lavoro è reperibile sui principali siti di ricerca del personale, come Linkedin, attraverso il quale i candidati interessati avranno la possibilità di inviare la propria candidatura.

Le mansioni da svolgere

Coloro che saranno assunti per il ruolo di autista/driver consegnatario, dovranno occuparsi di svolgere mansioni legate alla consegna dei pacchi sul territorio di Roma.

I candidati selezionati, infatti, dovranno quotidianamente procedere al caricamento dei pacchi sul mezzo concesso in dotazione aziendale ed effettuare le consegne previste di giorno in giorno: come specificato nell'annuncio, i pesi da sollevare avranno un peso massimo di 20 chilogrammi e sono previste circa 150 tappe quotidiane.

Requisiti di partecipazione

Possono inviare la propria candidatura tutti coloro che siano in possesso di specifiche caratteristiche:

avere maturato un'esperienza professionale precedente nella stessa mansione,

avere conoscenza delle strade di Roma,

essere immediatamente disponibile,

possedere la patente B da almeno un anno.

E' inoltre necessario che i candidati abbiano esperienza nell'utilizzo di palmari e applicazioni, in quanto, ogni mattina, ai candidati sarà richiesto di raggiungere il magazzino sito in zona Eur e recuperare lo smartphone sul quale è segnato il percorso che dovrà seguire quel giorno.

Caratteristiche contrattuali

Ai candidati selezionati sarà offerto un contratto di lavoro part time o full time a tempo determinato, con possibilità di proroga.

Il contratto nazionale di riferimento sarà il CCNL trasporti Livello G1, il quale prevede una retribuzione lorda di 1650 euro, i quali, ovviamente, dovranno essere riproporzionati in caso di contratto a tempo parziale.

Sono previsti dei turni dal lunedì alla domenica.

Modalità di candidatura

Come già anticipato, le domande dovranno essere inviate non direttamente all'azienda ma mediante i form resi a disposizione sui principali siti web di ricerca del personale. Coloro che sono interessati, sono invitati caldamente a consultare l'annuncio inerente alla selezione per nuovi collaboratori da inserire in Spedireroma. Gli annunci, in questo momento, non presentano alcuna data di scadenza.