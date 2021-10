Il gruppo di Ferrovie dello Stato Italiano sta selezionando giovani interessati a ricoprire la qualifica di capostazione. Nello specifico, la ricerca interessa le regioni Veneto, Emilia Romagna e Lazio e per partecipare sono necessarie alcune caratteristiche specifiche, tra cui la residenza in una delle regioni nelle quali si sta effettuando la selezione.

Caratteristiche delle mansioni e tipologia contrattuale

Coloro che saranno selezionati per ricoprire questa qualifica verranno inseriti mediante in un contratto di apprendistato professionalizzante.

Gli assunti dovranno occuparsi di regolare la circolazione ferroviaria, sorvegliare e coordinare la stazione dal punto di vista pratico, tecnico e gestionale e assicurarsi che vengano applicate le norme regolamentari.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alle selezioni, è necessario che i candidati siano in possesso di determinate caratteristiche come:

età massima di 29 anni, in considerazione della tipologia contrattuale di riferimento;

diploma di scuola superiore;

possesso della patente B;

residenza nelle zone di Roma, Verona, Venezia, Bologna, con particolare riferimento alle province di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Mantova (fuori regione), Modena, Frosinone, Rieti, L'Aquila (fuori regione), Rimini, Roma, Viterbo, Belluno, Treviso, Padova, Venezia, Rovigo, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Trento (fuori regione) e Vicenza. Questa indicazione dovrà essere inserita nella specifica sezione della domanda online;

requisiti fisici previsti dalla legge.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate telematicamente entro il prossimo 21 ottobre, mediante il form appositamente predisposto sul sito web di Ferrovie dello Stato italiane.

Per farlo, i soggetti interessati non dovranno far altro che recarsi sul sito e accedere alla sezione "campagne di ricerca", nella quale sono presenti tutti gli annunci di lavoro attivi al momento. Per la ricerca di un profilo specifico, è possibile utilizzare anche il motore di ricerca posto sul lato destro, con cui si possono indicare alcuni fattori di preferenza, come la tipologia contrattuale, l'area geografica di interesse, la mansione e la durata del turno a cui si ambisce.

Una volta individuato l'annuncio di proprio interesse, si potrà accedere alla scheda del singolo profilo e cliccare sul pulsante "candidati" posto in basso.

Altri annunci attivi

In questo momento, in Ferrovie dello Stato Italiane sono attive le selezioni anche per altri profili, sia per diplomati che per laureati, relative ad aree geografiche differenti.

Tra le posizioni ricercate vi sono: geometri, program manager, addetti amministrativi e progettisti. Ciascun annuncio ha una differente scadenza: per questo motivo, i candidati interessati sono invitati a consultare direttamente tutti i dettagli in modo da conoscere tutti gli elementi dell'offerta di lavoro di interesse.