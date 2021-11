Amazon, azienda attiva nel settore della logistica e nello smistamento di ordini, ha attivato nuove assunzioni di personale da inserire presso i centri di distribuzione presenti nelle varie sedi del territorio nazionale. Nello specifico, ricerca operatori di magazzino per i quali non vengono richiesti requisiti particolari.

Assunzioni Amazon, candidature con la procedura telematica

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura telematica presente sul portale di Amazon, dove gli interessati potranno candidarsi allegando il proprio curriculum vitae per la posizione e la sede desiderati.

L'azienda operante nel settore del commercio elettronico è in forte espansione e periodicamente seleziona personale per il potenziamento del proprio organico da formare e da assumere con contratto a tempo determinato. Le attuali assunzioni si concentrano su operatori di magazzino da destinare nei centri di distribuzione di Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo), Cividate del Piano (Bergamo), Novara, Passo Corese in provincia di Rieti, Vercelli, Castel San Giovanni (Piacenza), Torrazza (Torino) e Colleferro in provincia di Roma.

Selezioni in corso per addetti al magazzino

Gli addetti al magazzino che riusciranno a superare le selezioni riceveranno una retribuzione di circa 1.680 euro lordi e avranno la possibilità di operare in un luogo sicuro, moderno e ben organizzato.

Si occuperanno della ricezione degli ordini, del controllo della merce, dello smistamento e dello stoccaggio dei prodotti. Inoltre, avranno il compito di prelevare, imballare e spedire i pacchi anche con l'ausilio di appositi scanner, gestiranno i prodotti Amazon sia alcolici sia a base di carne di maiale e dovranno rispettare le norme di qualità e sicurezza.

Gli operatori di magazzino avranno anche la responsabilità della movimentazione della merce all'interno del punto logistico con l'utilizzo di transpallet manuali ed elettrici, della catalogazione degli articoli in base alle loro dimensioni e al luogo di destinazione e dovranno essere in grado di sollevare carichi fino a 15 kg.

I requisiti richiesti per le assunzioni

Per candidarsi alla posizione di addetto al magazzino non viene richiesto un titolo di studio specifico né una pregressa esperienza nel settore della logistica ma i candidati ideali dovranno avere delle ottime capacità di organizzazione, predisposizione al lavoro in squadra e a svolgere turni di lavoro, una buona conoscenza della lingua italiana e capacità nel rispetto delle regole. Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale della multinazionale e i candidati saranno sottoposti a una video-chiamata di circa 15 minuti volta a verificare le conoscenze e le aspirazioni possedute.