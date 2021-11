L'Automobile Club Italia ha riaperto il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso bandito circa due anni fa, precisamente nel 2019. Come specificato nel bando di concorso, le domande che erano state inviate correttamente entro il primo termine non dovranno essere nuovamente ripresentate.

I posti a concorso sono 298: nello specifico, si tratta di 235 laureati e 63 diplomati, che avranno tempo fino al prossimo 29 novembre per inviare la propria candidatura.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso tutti coloro che risultino in possesso di determinati requisiti, tra cui:

cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;

godimento di diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni;

non essere stati licenziati da un impiego presso la pubblica amministrazione per aver presentato documenti falsi o con mezzi fraudolenti.

In ogni caso, tuttavia, nonostante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, sarà necessario che tali requisiti fossero posseduti dal candidato già lo scorso 5 dicembre 2019.

Prove concorsuali

Contrariamente a quanto predisponeva il bando del 2019, con il nuovo bando consultabile sul sito web dell'ACI, è stata eliminata la prova preselettiva, originariamente prevista.

Con il nuovo bando, la procedura concorsuale risulta essere articolata in due prove, una scritta e una orale.

Il diario delle prove, ovvero luogo e orario, sarà reso attraverso una comunicazione che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del prossimo 4 gennaio 2022, nonchè sul sito ufficiale dell'ACI.

Invio delle domande di partecipazione

Come già previamente accennato, saranno fatte salve le domande presentate due anni fa: ciò significa che coloro che hanno correttamente inviato la candidatura alla scadenza del primo bando risalente a dicembre 2019, non dovranno ripetere l'invio della richiesta.

Per tutti gli altri, invece, ci sarà tempo fino al prossimo 29 novembre 2021: più specificatamente, le domande dovranno pervenire in modalità esclusivamente telematica, attraverso il form predisposto sul sito dell'ACI. Una volta terminata la procedura, il candidato riceverà sulla propria mail una ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda stessa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non saranno ammesse le richieste pervenute in modalità differente, oppure oltre il termine di scadenza: in particolare dopo la scadenza della data stabilita, il sistema impedirà l'accesso al form per la presentazione di ulteriori domande.