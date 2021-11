Assunzioni in corso nell'azienda di trasporto di merci su strada Bartolini. La società, infatti, ha deciso di puntare sulle selezioni di personale diplomato e qualificato da inserire in organico per l'ampliamento e il potenziamento del proprio giro d'affari.

Secondo le Offerte di lavoro pubblicate sul sito Bartolini, attualmente vengono ricercati impiegati operativi e data-entry (part-time) da inserire nelle varie filiali d'Italia.

Assunzioni in varie sedi d'Italia

Le selezioni attualmente in corso si concentrano sulle figure di impiegati operativi che opereranno nelle filiali di Aosta, Bassano del Grappa (Vicenza), Bologna, Bra (Cuneo), Brescia, Bressanone e Cassino in provincia di Frosinone.

Vengono inoltre ricercate figure di impiegato data-entry da assumere con contratto part-time, che svolgeranno le proprie mansioni nelle filiali di Cesena, Cinisello Balsamo (Milano), Milano Centro, Milano Sud e Roma.

Le risorse verranno affiancate da subito da personale esperto, in modo tale da apprendere con più facilità le mansioni da svolgere.

Selezioni per impiegati operativi

Gli impiegati operativi avranno il compito di preparare, pianificare ed organizzare le spedizioni e il giro degli autotrasportatori, oltre a gestire la bollettazione, le operazioni di incasso. Essi dovranno agire in completa autonomia e soddisfare le richieste della clientela, organizzando le spedizioni anche per via telefonica.

Inoltre, effettueranno il data-entry dei dati relativi alle spedizioni. Svolgeranno anche le pratiche di assistenza e le varie pratiche amministrative e di ufficio.

Per candidarsi alla posizione di impiegato operativo sarà necessario il diploma in Ragioneria, occorrerà saper usare i dispositivi informatici e avere un'esperienza anche breve in attività amministrative.

I requisiti richiesti per impiegati data-entry

Gli impiegati data-entry part-time, invece, gestiranno le spedizioni nella filiale, predisponendo tutta la documentazione necessaria.

Anche in questo caso, viene richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Occorre dare la disponibilità a lavorare in orari pomeridiani-serali e avere ottime doti di comunicazione e di relazione con la clientela, capacità di organizzazione e di pianificazione e disponibilità a lavorare su turni.

Le candidature

Gli interessati alle assunzioni nell'azienda Bartolini potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente con la procedura telematica presente sul portale dell'azienda, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae. I responsabili delle risorse umane analizzeranno con cura le candidature ricevute e sceglieranno i candidati con i requisiti richiesti.

Le candidature ricevute con modalità diverse da quelle sopra descritte non verranno prese in considerazione e saranno rigettate.