Il Ministero della Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio, il concorso Carabinieri per l’ammissione al dodicesimo corso triennale 2022 2025 di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma. Si tratta di un bando aperto ai civili che scade il 24 marzo. Tutti gli interessati possono presentare la domanda in via telematica accedendo al Portale dei Concorsi dell’Arma dei Carabinieri. Per poterla inviare occorre esser in possesso di credenziali SPID.

Requisiti previsti dal bando

Per poter partecipare al concorso occorre aver i seguenti requisiti generali: non superamento dei 26 anni d'età e diploma di maturità.

Possono partecipare al concorso anche i militari e gli allievi dell’Arma dei Carabinieri che sono idonei al servizio militare incondizionato.

L'iter della selezione: prove preliminari e accertamenti psico- attitudinali

Quanto allo svolgimento del concorso esso si articola in:

prova preliminare;

prove di efficienza fisica;

prova scritta di conoscenza della lingua italiana;

accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico–fisica;

accertamenti attitudinali;

prova orale

La prova preliminare verterà su argomenti di cultura generale, di logica deduttiva, di informatica, su quesiti di ragionamento verbale e su elementi di conoscenza di una lingua straniera.

In base all’esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formata una graduatoria, per convocare i candidati da ammettere alle prove di efficienza fisica alle quali saranno ammessi i primi 3.000 candidati compresi nella citata graduatoria, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.

All’atto della presentazione alle predette prove i candidati dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, per i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre referto del test di gravidanza. I candidati idonei alle prove di efficienza fisica , dovranno sostenere una prova scritta di conoscenza della lingua italiana che consiste nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla.

I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità psico–fisica al servizio militare e poi alla visita attitudinale.

Segue una prova orale che consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30.

I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove saranno iscritti dalla commissione nella graduatoria finale di merito. Il 12° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre anni accademici, si terrà presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze e sarà retribuito. Gli Allievi giudicati idonei al termine degli esami del secondo anno accademico saranno nominati al grado di Maresciallo.