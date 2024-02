All'Inps sarebbero in arrivo nei prossimi due anni mille posti di lavoro specialmente nelle regioni del Nord Italia. Lo conferma il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 che dovrebbe prevedere una massiccia campagna di recruiting mediante concorsi, in considerazione dei prossimi pensionamenti e quindi della nuova mancanza di personale. Nei prossimi due anni dovrebbero esser previsti quindi nuovi bandi per varie posizioni fra cui funzionari ed assistenti. L'attività interna dell'Inps si è infatti intensificata a causa delle nuove misure economiche a sostegno degli utenti in condizioni di fragilità come l'Assegno di inclusione e i bonus mamma tra cui lo sgravio contributivo per le donne con contratti stabili e due o tre figli.

L'obiettivo dell'Istituto di previdenza sociale rimane quello di coprire 29mila unità, dato che al momento solo 28mila sono state coperte. Infatti dopo una prima immissione di personale avvenuta nel 2022 grazie al bando per 1858 consulenti protezione sociale, sono stati assunte altre 4100 unità e poi altri 700 idonei provenienti da precedenti graduatorie. Si rende quindi necessario intervenire al più presto, anche per via dell'esodo dal Nord al Sud dovuto alle procedure di mobilità.

Quali sono i profili e titoli di studio richiesti

I prossimi concorsi dovrebbero mirare all'assunzione di:

Dirigenti (informatici e amministrativi);

Funzionari amministrativi (circa 2000 unità nel 2024 e 2025) con lo scorrimento di graduatorie esistenti

Funzionari informatici;

Funzionari sanitari;

Funzionari tecnici;

1000 Assistenti ai servizi (Ex Area B).

Si dovrebbe procedere anche tramite progressione verticale e scorrimento di altre graduatorie vigenti.

Quanto al profilo di assistente il titolo di studio richiesto dovrebbe esser il diploma di maturità. Per quanto riguarda il profilo di funzionario si dovrebbe poter accedere solo con la laurea magistrale/specialistica in diverse discipline tra cui: finanza, ingegneria, scienze dell’economia, informatica, giurisprudenza, infermieristica, biologia, psicologia, chimica e fisica, biologia, architettura o titoli equivalenti.

Si precisa che per partecipare a tali bandi bisognerà essere in possesso della PEC e dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Le regioni oggetto del possibile bando sono la Lombardia, il Friuli Venezia-Giulia (Pordenone, Trieste, Gorizia, Udine), il Piemonte, il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta e il Veneto.