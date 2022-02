Nella sezione carriere del sito ufficiale di Italo sono presenti posizioni di lavoro d'ufficio. In particolare, l'azienda seleziona diplomati da impiegare nel ruolo di ragioniere e laureati che si occuperanno di budget e controllo. Nella descrizione fornita dalle pagine ufficiali emerge che le candidature online non hanno scadenze e le stesse potranno effettuarsi accedendo alla sezione indicata all'inizio.

Lavoro d'ufficio per diplomati

In merito al lavoro d'ufficio per diplomati, il ragioniere ricercato da Italo si occuperà di contabilità generale.

Egli dovrà nello specifico assestare, chiudere i conti e attuare l'analisi degli indici di bilancio. Tali compiti richiedono persone in possesso di un diploma di ragioneria o di una laurea di tipo economico e sarà un surplus avere anche esperienza contabile di almeno un anno. La conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office saranno altrettanto importanti per la selezione. L'inquadramento e la retribuzione saranno basati sul livello di competenze acquisite in precedenza dal candidato e si verrà destinati alla sede di Roma.

I laureati ricercati da Italo

I laureati ricercati da Italo saranno impiegati ad esempio nell'area budget, ovvero avranno l'incarico di pianificare le operazioni finanziarie e analizzare le differenze tra consuntivo e dati previsionali.

Il candidato ideale dovrà avere una laurea in economica, statistica o ingegneria gestionale, una certa esperienza precedente in questa area d'azienda, dimestichezza nell'uso dei programmi SAP e Office. Anche per questa posizione il contratto di lavoro e lo stipendio saranno rapportati al passato lavorativo del selezionato, si lavorerà a Roma.

In riferimento alla selezione di laureati per l'area controllo, i futuri lavoratori avranno il compito di eseguire analisi più approfondite dei conti aziendali. Per esempio attraverso la simulazione degli effetti che determinati eventi economici potrebbero produrre sui valori stimati nel piano aziendale. Oltre alla laurea in discipline economiche, la posizione richiede in questo caso almeno 4 anni di esperienza nel campo del controllo economico-finanziario e la conoscenza dei metodi di analisi riportati dettagliatamente nell'annuncio presente sul sito istituzionale dell'azienda.

Non meno importante sarà conoscere la lingua inglese e il software Office. Inquadramento e sede non cambiano rispetto alla posizione precedente.

La domanda di lavoro online

Per quanto riguarda la domanda di lavoro online, bisognerà digitare 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca per far comparire il link al portale del lavoro. All'interno di quest'ultimo, un click su 'Selezioni in corso' mostrerà l'elenco delle Offerte di lavoro, comprese le tre di cui si è parlato sopra. Non resta che cliccare la propria scelta, leggerne i dettagli e inserire i dati nei riquadri in fondo allegando anche il curriculum.