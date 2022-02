Dal portale del lavoro di Italo risultano ricerche in corso di ragionieri diplomati ed esperti di budget laureati. I rispettivi annunci ufficiali riportano che il contratto lavorativo e la retribuzione si basano sul livello di esperienza in possesso del candidato. Per partecipare alla campagna assunzioni è necessario accedere al portale e non ci sono scadenze entro cui candidarsi online.

Ragionieri ed esperti di budget

Italo ha aperto le selezioni di ragionieri i quali dovranno occuparsi della contabilità aziendale. Nello specifico, i candidati collaboreranno con lo staff di area nelle seguenti operazioni: scritture contabili generali, di chiusura, analisi dell'attivo e del passivo, rapporto sui risultati.

Per questo ruolo l'azienda richiede principalmente il possesso di un diploma di ragioneria o eventualmente di una laurea economica. A questo requisito si aggiungono la conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali, di Office, dell'inglese e facoltativamente il possesso di almeno un anno di esperienza. Come anticipato, il compenso mensile e il tipo di contratto faranno riferimento al grado di esperienza acquisito in precedenza mentre la sede di lavoro sarà Roma.

Quanto alla ricerca di esperti di budget, l'azienda ricerca due tipi di figure professionali. Il primo tipo supporterà i colleghi nella redazione del piano finanziario e nell'analisi di dati finanziari, ricavi e valori di budget.

Per questa selezione Italo richiede il possesso di una laurea in economia, statistica o ingegneria gestionale e in più esperienza pregressa, conoscenza di Office e Sap. Anche in questo caso valgono le condizioni contrattuali e il luogo di lavoro menzionati per la posizione precedente.

Il secondo tipo di figura ricercata in questo settore dovrà avere maggiore esperienza rispetto al primo: nell'annuncio ufficiale si parla di almeno 4 anni di carriera nel campo della pianificazione e controllo.

Oltre all'esperienza, tra i requisiti richiesti si aggiungono la capacità di usare le tecniche di controllo della gestione elencate nel dettaglio nel portale delle carriere, la conoscenza di Office e dell'inglese. In merito alle mansioni, il candidato ideale dovrà gestire la pianificazione aziendale simulando i possibili scostamenti in termini di costi e ricavi che si possono verificare a seguito di situazioni impreviste.

Lo stipendio sarà adeguato all'esperienza indicata nei requisiti e il luogo di lavoro sarà Roma.

Candidature online

Le candidature online vanno effettuate digitando innanzitutto 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca per ottenere il link alla sezione carriere del sito aziendale. All'interno di quest'ultimo, basterà cliccare su 'Selezioni in corso' per avere la lista completa delle Offerte di lavoro, inclusi i ruoli descritti sopra. A questo punto, un click sulla posizione preferita ne aprirà la descrizione la quale comprende anche il modulo che permette di allegare il curriculum.