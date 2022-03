Nuove assunzioni sono state avviate da parte della multinazionale del commercio elettronico Amazon. In particolare diverse selezioni si concentrano sulla figura di magazziniere, ossia l'addetto che ha il compito di ottimizzare il flusso di merce in entrata e in uscita dal centro di distribuzione. Non viene richiesto un particolare diploma, ma è necessaria una precedente esperienza maturata nel settore.

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, Amazon ha attuato le assunzioni per addetti al magazzino da inserire nei centri di stoccaggio di Castelguglielmo/San Bellino (in provincia di Rovigo), Cividate del Piano (Bergamo), Agognate (Novara), Passo Corese (Rieti), Vercelli, Castel San Giovanni (Piacenza), Torrazza Piemonte (Torino) e Colleferro (in provincia di Roma).

Posti per magazzinieri presso Amazon

Le risorse umane assunte da Amazon svolgeranno le seguenti mansioni: ricezione, verifica e controllo degli ordini e della merce, movimentazione degli articoli all'interno del centro di distribuzione, imballaggio e spedizione dei colli dopo la dovuta verifica con gli appositi scanner predisposti.

Gli addetti al magazzino, inoltre, si occuperanno di sollevare i carichi fino a 15 kg, gestire tutti i prodotti Amazon, rispettare le norme di qualità e di sicurezza e preoccuparsi delle problematiche riscontrate dalla clientela cercando di soddisfare i loro bisogni in modo ottimale. Inoltre, si occuperanno dello stoccaggio dei prodotti e del prelievo di tutti gli ordini.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di addetto al magazzino non viene richiesto un particolare diploma di scuola superiore. Difatti, potranno candidarsi tutti coloro che hanno delle conoscenze anche di base in materia logistica, ottime capacità di pianificazione e di organizzazione, attitudine al lavoro di squadra e grande affidabilità e precisione.

L'azienda offre una formazione al fine di apprendere le competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in autonomia. Mentre l'iter di selezione prevede un colloquio in video-chiamata della durata di circa 15 minuti.

Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi online utilizzando l'apposito form presente sul sito Amazon, dove compariranno tutte le posizioni attualmente aperte e le varie sedi che al momento richiedono l'impiego di personale.