La compagnia assicurativa Unipolsai è alla ricerca di personale da impiegare per lavoro d'ufficio in vari settori. Come esempio si può prendere in considerazione la selezione delle seguenti figure: open innovation, media relation e fondi pensione e previdenza specialist. Per ciascuna posizione è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e le candidature online possono effettuarsi su un'apposita pagina aziendale senza dover rispettare scadenze.

Unipolsai: lavoro d'ufficio come open innovation e media relation specialist

Una prima figura ricercata per lavoro d'ufficio è l'open innovation specialist.

La mansione principale del candidato sarà di studiare il fabbisogno tecnologico dell'azienda per poi ricercare soluzioni che possano soddisfarlo. Egli inoltre provvederà ad analizzare, avviare e monitorare le innovazioni ricercate collaborando con le altre aree aziendali coinvolte e con i partner esterni. Tra i requisiti richiesti da Unipolsai vi sono: il possesso di una laurea in ingegneria gestionale o economia, esperienza di 3 anni in questo ambito, conoscenza di Office, dell'inglese e precedente partecipazione a un progetto innovativo. L'inquadramento prevede trasferte del lavoratore e inserimento a tempo indeterminato basato sul contratto nazionale degli assicuratori. Si lavorerà a Bologna.

Per il ruolo di media relation specialist il personale selezionato si occuperà della divulgazione delle notizie riguardanti Unipolsai. Per cui egli dovrà valutare quali informazioni pubblicare e avrà il compito di redigere i comunicati stampa che diffondono i dati economici e finanziari del gruppo assicurativo. In questo caso l'azienda ha bisogno di persone laureate in marketing o comunicazione e con almeno 3 anni di esperienza pregressa presso società d'informazione.

Il lavoro sarà svolto a tempo indeterminato presso la filiale di San Donato Milanese.

Unipolsai seleziona fondi pensione e previdenza specialist

Come fondi pensione e previdenza specialist Unipolsai cerca personale che dovrà produrre il regolamento che disciplina la gestione dei fondi pensione, adeguarlo in base alle leggi vigenti e occuparsi delle pratiche amministrative.

I partecipanti alle selezioni dovranno avere una laurea in giurisprudenza, 2 anni di esperienza in questo campo, conoscenza in materia previdenziale e della normativa di riferimento, dimestichezza con il programma Office. Il neo assunto lavorerà a Roma a tempo indeterminato.

Le candidature online

In merito alle candidature online, il candidato dovrà digitare 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca per avere il link alla pagina aziendale del lavoro. Dentro quest'ultima, un click sul link del gruppo Unipol condurrà alla lista delle offerte di lavoro, comprese le tre descritte sopra. Non resta che cliccare la propria scelta, leggerne la descrizione e usare il pulsante 'Candidati' per procedere all'invio del curriculum.