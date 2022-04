Sul sito di Amazon sono stati pubblicati vari annunci di lavoro che riguardano una serie di posizioni lavorative fra cui magazzinieri e customer service, in varie sedi di tutt'Italia.

Fra le Offerte di lavoro dedicate alle posizioni virtuali o da svolgere da casa troviamo quella di Specialista Sicurezza sul Lavoro, Sales manager, Partner per le risorse umane. Tali posizioni sono aperte ad entrambi i sessi. Per alcune non viene chiesta esperienza precedente e non c'è da rispettare una data di scadenza per l'inoltro della domanda.

Tutti gli interessati, quindi, possono, attraverso la sezione 'Lavora con noi', procedere alla candidatura inserendo i propri dati personali

PosizionI virtuali per Specialista Sicurezza sul Lavoro, Sales manager e partner per le risorse umane

Quanto alla posizione virtuale di Specialista Sicurezza sul Lavoro, il candidato ideale è una persona esperta, innovativa e pratica, appassionata di salute e sicurezza in un contesto professionale. Fra le sue responsabilità c'è quella di facilitare e/o organizzare programmi di formazione su questioni critiche di Fulfillment Center EHS, guidare il rispetto della legislazione locale e dell'UE, preparare risposte ad assicuratori o avvocati in risposta a eventuali reclami per lesioni personali.

Dovrà poi fornire assistenza al coordinamento e alla formazione dei nuovi membri del team sulla salute e sicurezza. Viene richiesto il diploma di ‘scuola secondaria superiore’.

Un'altra posizione ricercata è quella per Sales Manager, Adapt, che dovrà fornire un piano di copertura collaudato e definito per garantire un'esperienza cliente interna ed esterna senza interruzioni durante le lacune nella copertura aziendale dovute a congedi, ruoli da assumere e opportunità incrementali impreviste.

Lavorerà su incarichi a rotazione di 4-12 mesi con i clienti strategici più importanti. Di conseguenza, avrà l'opportunità di costruire reti interne ed esterne molto ampie. Tale figura ha l'obiettivo di aumentare le prestazioni di vendita complessive del team. Occorre avere un'esperienza di vendita significativa per grandi clienti o agenzie e anche nella chiusura delle vendite e nella generazione di entrate.

Si cerca anche un partner commerciale che lavorerà nelle risorse umane che dovrà svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progettazione dell'organizzazione, sviluppando e fornendo il piano delle risorse umane in tutta l'UE per un'attività dedicata in tutta l'UE. Lavorerà a stretto contatto con i team dirigenziali senior e il più ampio team delle risorse umane, utilizzando le sue eccellenti capacità di comunicazione, coaching e influenza per guidare il coinvolgimento dei dipendenti e gestire il cambiamento. Occorre però avere una significativa esperienza nelle risorse umane, operando a livello senior, idealmente all'interno di un ambiente multi-sito, ad alto volume, dal ritmo veloce e incentrato sul cliente con spirito imprenditoriale.

Cercasi customer service e magazzinieri

Quanto ai requisiti che deve avere il magazziniere, si richiede: la maggiore età e una disponibilità a lavorare su turni . In qualità di magazziniere la risorsa dovrà occuparsi di controllare e catalogare i prodotti, provvedere anche al loro smistamento e stoccaggio. Dovranno poi prelevare, imballare e spedire tutti gli ordini usando uno scanner. Le sedi di lavoro sono: Colleferro, Cividate al Piano, Castel San Giovanni; Vercelli; Castelguglielmo/ San Bellino; Torrazza; Agognate, Passo Corese. La retribuzione prevista oltre ai vari benefit, ammonta a 1.680 euro al mese lordi.

Si cercano poi customer service per il Servizio Clienti ad Alessandria. La risorsa dovrà fornire un servizio clienti localizzato in sede all’interno della Delivery Station per consentire un'indagine efficace in tempo reale sulla localizzazione di un pacco e su come Amazon può recapitarlo al cliente il più rapidamente possibile.

La mansione presuppone un’eccellente capacità di pianificazione e forte inclinazione al raggiungimento degli obiettivi. Sono richieste ottime capacità individuali di analisi e problem-solving al fine di offrire soluzioni tempestive e la puntuale consegna degli ordini. Dovrà infatti comunicare al con clienti interni ed esterni riguardo i metodi di consegna, individuando la soluzione più adeguata a soddisfare le esigenze del cliente.

Fra i principali benefits offerti dall'azienda c'è lo sconto dipendenti e i buoni pasto. Viene offerto contratto a tempo determinato. Si cerca anche un Responsabile del team del servizio clienti che avrà il compito di supportare il suo personale a rimuovere tutte le barriere che impediscono loro di garantire un buon servizio clienti Amazon su ogni contatto.

Si occuperà, inoltre, di tutti gli elementi per coinvolgere i suoi dipendenti sul lavoro, inclusa la comunicazione e la gestione della loro pianificazione, la proprietà del loro libro paga e l'azione in merito ai problemi che emergono nel team. Viene richiesta la Laurea triennale o equivalente e un livello avanzato del pacchetto Microsoft (soprattutto Excel). La sede di lavoro è Cagliari