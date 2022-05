Ferrovie dello Stato ha aperto nuove posizioni per risorse prive di esperienze. Le Offerte di lavoro di Fs italiane riguardano diplomati che hanno la possibilità di diventare operatori di manutenzione e tecnici polifunzionali di trasporto merci. Le domande di candidatura devono essere inviate entro il 12 e il 16 maggio.

Offerte di lavoro Ferrovie: la posizione di operatore di manutenzione

Le risorse che desiderano candidarsi per lavorare all'interno delle Ferrovie dello Stato italiane possono provare a inviare il proprio curriculum vitae per la posizioni di operatore manutenzione.

Per tale ruolo, infatti, Fs non richiede particolari titoli di studio oppure esperienza pregressa, in quanto il tipo di contratto offerto è quello di apprendistato della durata di 36 mesi. Tale contratto permette di ottenere la giusta formazione al fine di sviluppare conoscenze e competenze che riguardano il tipo di lavoro da svolgere. I requisiti per lavorare come operatore manutenzione sono: età compresa tra i 18 e i 29 anni e diploma nella scuola secondaria di secondo grado (cinque anni) a indirizzo tecnico. La sede del lavoro è Bolzano pertanto, in questo caso, si richiede anche la conoscenza base della lingua tedesca. La scadenza per inviare la propria domanda in modalità telematica è fissata al 16 maggio 2022.

Assunzioni per tecnici polifunzionali trasporto merci

Un'altra opportunità di Fs, aperta ai diplomati senza alcuna esperienza, è quella di lavorare come tecnici polifunzionali trasporto merci. Le risorse si occuperanno di svolgere attività di formazione, verifica e manovra del materiale rotabile nel settore dei trasporti ferroviari, in quanto anche in questo caso è previsto un contratto di apprendistato.

I requisiti per inviare il proprio curriculum vitae alla società per tale posizione di lavoro sono: diploma quinquennale preferibilmente conseguito presso un liceo scientifico oppure presso un istituto a indirizzo tecnico e un'età compresa tra i 18 e il 29 anni (requisito richiesto per il tipo di contratto offerto). Costituirà un titolo preferenziale la maggiore votazione conseguita alla maturità.

Anche in questo caso la sede del lavoro è nella provincia di Bolzano (Brennero) pertanto è richiesta una conoscenza base della lingua tedesca. In questo caso la scadenza per presentare domande è fissata al 12 maggio 2022.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Ferrovie è necessario recarsi sul sito ufficiale dell'azienda nella sezione "Carriere" e poi "Campagne di ricerca". Infine bisognerà scegliere la posizione d'interesse e inviare il proprio curriculum con i requisiti richiesti.