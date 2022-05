Ferrovie ha aggiunto nuove offerte di lavoro a tempo indeterminato nel suo portale delle carriere. Tra queste si possono prendere alcuni esempi, ovvero la ricerca di assistenti ai lavori per opere civili diplomati e di specialisti immobiliari e ambientali laureati. Tali posizioni aperte prevedono candidature online entro il 18 maggio e per inviare il curriculum sarà necessario accedere al portale indicato all'inizio.

Ferrovie: la ricerca di assistenti ai lavori per opere civili diplomati

Quanto alla selezione di assistenti ai lavori per opere civili, Ferrovie cerca personale per svolgere determinate attività, ovvero: verifica del rispetto delle norme in materia quando un'opera viene realizzata, controllo dei lavori in corso e del materiale utilizzato, preparazione dei documenti tecnici e contabili, partecipazione alla fase di collaudo e monitoraggio dell'applicazione degli standard di sicurezza nell'ambiente lavorativo.

Possono partecipare alla campagna assunzioni i diplomati tecnici o i laureati in ambito ingegneristico, con 4 anni di esperienza nel campo e che conoscano office, Sap e l'inglese. Saranno preferiti coloro che sono disposti a spostarsi tra le sedi. Previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si potrà lavorare a Torino o Firenze.

Ferrovie: selezioni in corso di specialisti immobiliari e ambientali laureati

Gli specialisti immobiliari ricercati da Ferrovie dovranno occuparsi delle locazioni di immobili a fini aziendali. In particolare, gestiranno la parte contrattuale, fiscale e la relativa documentazione. Per questo incarico sono richiesti laureati in ingegneria o architettura che abbiamo almeno 1 anno di esperienza.

Il lavoratore verrà inquadrato a tempo indeterminato e il luogo di lavoro sarà Milano.

In merito alla ricerca di specialisti ambientali, l'azienda ha bisogno di personale per pianificare, analizzare e relazionare tutto ciò che viene fatto in tema di rispetto dell'ambiente. A questo scopo, saranno selezionati laureati in economia o ingegneria, con 3 anni di esperienza in questo settore, che conoscano l'inglese, office e tutta una serie di standard ambientali elencati in modo dettagliato dall'annuncio ufficiale.

L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si verrà assegnati alla sede di Roma.

Le candidature online

Per procedere con le candidature online bisogna per prima cosa digitare 'ferrovie lavora con noi' su un motore di ricerca. A questo punto, un link condurrà al portale aziendale del lavoro nel quale sarà indispensabile cliccare su 'Campagne di ricerca' per ottenere la lista delle posizioni aperte. Scegliendo ad esempio uno dei ruoli descritti sopra si leggerà una descrizione dettagliata e in più si potrà utilizzare il pulsante 'Candidati' per registrarsi e inviare il curriculum.